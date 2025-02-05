CHP Genel Başkanı Özel'den Depremle İlgili Öneriler

CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da Temel Atma Töreninde Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da düzenlenen Nikah ve Çok Amaçlı Salonları Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Deprem konusunda duyduğu endişeleri dile getiren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, tüm Türkiye'nin tarafsızlığı ve yetkinliği ile takdir edeceği bir ismin depreme hazırlık bakanı olarak atanması gerektiğini söyledi.

Adalet Arayışına Dikkat Çekti

Özel, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, bu acıların bir daha yaşanmaması için herkesin üzerine ciddi görevler düştüğünü ifade etti. Ülke genelinde 2031 soruşturma açıldığını ve 1397 kişi hakkında iddianame hazırlandığını hatırlatan Özel, “Suçluların üçte biri henüz savcı yüzü bile görmedi. 100 kişiden 97'si adalet arayışına devam ediyor.” dedi.

Depreme Siyasi Üstü Yaklaşım Çağrısı

Özel, depremin siyasi bir konu olmadığını vurgulayarak, “Deprem parti ayırmıyor” ifadesini kullandı. Erdoğan'a, depreme hazırlık bakanlığı kurmasını ve bu bakanlığa tüm siyasi partilerden birer bakan yardımcısı atanmasını önererek, “Bu işin bütçesini birlikte oluşturalım.” dedi.

Yerinde Dönüşüm Desteklerinin Artırılması Gerekiyor

CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde yürüttükleri yardımlara da değinen Özel, yerinde dönüşüm desteklerinin artırılması gerektiğini belirtti. Şu anda devletin 750 bin lira hibe ve 750 bin lira kredi verdiğini söyleyen Özel, “Bu paralar inşaata yetmiyor, iki katına çıkarılmalı.” ifadesini kullandı.

Temel atma törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bölge milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından, K1 Konteyner Kent'te incelemelerde bulunan Özel, depremzedelerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.