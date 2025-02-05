DOLAR
35,9 0,09%
EURO
37,44 -0,26%
ALTIN
3.316,72 -1%
BITCOIN
3.525.684,06 0,63%

CHP Genel Başkanı Özel'den Depremle İlgili Öneriler

CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da yaptığı konuşmada depreme hazırlık bakanlığı kurulmasını önerdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:24
CHP Genel Başkanı Özel'den Depremle İlgili Öneriler

CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da Temel Atma Töreninde Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da düzenlenen Nikah ve Çok Amaçlı Salonları Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Deprem konusunda duyduğu endişeleri dile getiren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, tüm Türkiye'nin tarafsızlığı ve yetkinliği ile takdir edeceği bir ismin depreme hazırlık bakanı olarak atanması gerektiğini söyledi.

Adalet Arayışına Dikkat Çekti

Özel, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, bu acıların bir daha yaşanmaması için herkesin üzerine ciddi görevler düştüğünü ifade etti. Ülke genelinde 2031 soruşturma açıldığını ve 1397 kişi hakkında iddianame hazırlandığını hatırlatan Özel, “Suçluların üçte biri henüz savcı yüzü bile görmedi. 100 kişiden 97'si adalet arayışına devam ediyor.” dedi.

Depreme Siyasi Üstü Yaklaşım Çağrısı

Özel, depremin siyasi bir konu olmadığını vurgulayarak, “Deprem parti ayırmıyor” ifadesini kullandı. Erdoğan'a, depreme hazırlık bakanlığı kurmasını ve bu bakanlığa tüm siyasi partilerden birer bakan yardımcısı atanmasını önererek, “Bu işin bütçesini birlikte oluşturalım.” dedi.

Yerinde Dönüşüm Desteklerinin Artırılması Gerekiyor

CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde yürüttükleri yardımlara da değinen Özel, yerinde dönüşüm desteklerinin artırılması gerektiğini belirtti. Şu anda devletin 750 bin lira hibe ve 750 bin lira kredi verdiğini söyleyen Özel, “Bu paralar inşaata yetmiyor, iki katına çıkarılmalı.” ifadesini kullandı.

Temel atma törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bölge milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından, K1 Konteyner Kent'te incelemelerde bulunan Özel, depremzedelerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsveç Kralı ve Başbakan, Örebro'daki Silahlı Saldırı Sonrası Yas Tuttu
2
Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Fransız Muhalefetinden Trump'a Tepki: Filistin Devletinin Tanınması İsteniyor
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı'nı Ağırladı
5
Ulaş Karasu: Depremlerde Can Kaybını Önlemek İçin Güvenli Binalar Gerekli
6
Ferdi Tayfur'un Vasiyetnamesi İçin Dava Başladı
7
İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı