CHP Genel Başkanı Özel'den Eğitim Uçağı Kazasına Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Taziye Mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da meydana gelen eğitim uçağı kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Yenişehir Havaalanı apronuna düşen uçak sonucunda hayatını kaybeden pilotlar Ünal Aster ve Emir Gülal Nalcı için üzüntüsünü dile getirdi.
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Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa Yenişehir Havalimanı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden uçuş öğretmeni pilot Ünal Aster ve öğretmen adayı pilot Emir Gülal Nalcı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Bu üzücü olay, havacılık camiasında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.