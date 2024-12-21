DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.459.163,74 -1,6%

CHP Genel Başkanı Özel'den Emre Yazgan'a Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden judocu Emre Yazgan için taziye mesajı yayınladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 13:03
CHP Genel Başkanı Özel'den Emre Yazgan'a Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden Judo Milli Takımı'nın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan için duygusal bir taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Palandöken'de meydana gelen faciada yaşamını yitiren 16 yaşındaki milli judocumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve judo camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu acı olay, spor camiasında derin bir üzüntü yarattı. Yazgan'ın genç yaşta kaybedilmesi, sadece ailesini değil, tüm judo sevenleri derinden etkiledi.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
2
KKTC'de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Törenleri Düzenlendi
3
Adana'da 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç, Sürücüyü Hayatından Etti
4
Palandöken Dağı'ndaki Çığ Felaketinde Yaralı Sporcuların Hikayesi
5
Zeynep Ayvacı Şanlı'nın 'Harmony' Sergisi Üsküdar'da Açıldı
6
İzmir'de Petshoptan Çalınan Kedi Sahibine Teslim Edildi!
7
Kilis'ten Suriye'ye 4 Yardım Tırı Gönderildi

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı