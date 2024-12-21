CHP Genel Başkanı Özel'den Emre Yazgan'a Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden Judo Milli Takımı'nın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan için duygusal bir taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Palandöken'de meydana gelen faciada yaşamını yitiren 16 yaşındaki milli judocumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve judo camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu acı olay, spor camiasında derin bir üzüntü yarattı. Yazgan'ın genç yaşta kaybedilmesi, sadece ailesini değil, tüm judo sevenleri derinden etkiledi.