CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu'nun Diploma İptali Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalini eleştirerek, kararın siyasi bir karara dayandığını savundu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 19:35
CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu'nun Diploma İptali Açıklaması

Özel: "İstanbul Üniversitesi’nin Kararı Kara Lekedir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Meclis'te yaptığı konuşmada, İstanbul Üniversitesi tarafından alınan bu kararın hem tarihi bir hata olduğunu hem de 600 yıllık köklü bir kurum için bir "kara leke" teşkil ettiğini vurguladı.

İmamoğlu'nun Maidumuyor Nameyi İnkarı: "Siyasi Bir İşlem"

Özel, "Bu kararın bu şekilde alınmış olması, hem kararı alanların kendi tarihleri açısından hem de İstanbul Üniversitesi gibi Türkiye'nin en önemli yüksek öğrenim kurumu açısından bir kara lekedir." ifadesini kullandı. Özel, İmamoğlu'nun eğitim hayatını haksız yere hedef alan bu girişimin, CHP için yeni bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Özel, ayrıca 23 Mart'ta gerçekleştirilecek CHP kurultayında 1 milyon 750 bin üye ile cumhurbaşkanı adaylarını belirleyeceklerini ifade ederek, "Ekrem başkan adayımızdır. Birileri ondan korktuğu için diplomasını iptal ederek, ondan kurtulmaya çalışıyor." dedi ve bu durumun motivasyonlarını etkilemeyeceğini vurguladı.

İdari Yargı Süreci ve Kursa Yolculuk

CHP Genel Başkanı, İstanbul Üniversitesi’nin bu kararını hukuki değil, siyasi bir işlem olarak nitelendirirken, "Bundan sonra süreç hukuki boyutta devam edecek. İdari yargı yolu açıktır." diye ekledi. Özel, bu hatanın en kısa sürede düzeleceği umudunu taşdığını belirtti.

Özel, "Bundan sonraki süreçte hiçbir olumsuz karar, Anayasa Mahkemesi'nin benzer dosyalarda verdiği istikrarlı kararları değiştiremez." şeklinde konuştu.

MYK Toplantıları ve İmamoğlu ile İletişim

Bir muhabirin, CHP MYK'sının olağanüstü toplanıp toplanmayacağına dair sorusunu yanıtlayan Özel, "Şu anda böyle bir karar vermedik. İhtiyaç olursa arkadaşlarımız burada, her zaman toplayabiliriz." yanıtını verdi.

Son olarak, İmamoğlu ile görüşmeyi planladığını söyleyen Özel, iftar programlarının ardından bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

Özel, "Üniversitenin duyurusunda 28 kişiden bahsediliyor. Onlarla ilgili bilginiz var mı?" sorusuna, "Yok ama diğer 27 kişinin şöyle bir mağduriyeti var; okul arkadaşları, Cumhurbaşkanını 4 kez yenip, 5'inci kez yeneceği için onların da diplomalarının yok edilmesi büyük bir haksızlıktır." yanıtını verdi.

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