CHP Genel Başkanı Özel'den Marmara Cezaevi Ziyareti: Ahmet Özer İçin Hızlı İddianame Bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özel, Marmara Cezaevi'ndeki Tutukluları Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Ahmet Özer, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Selçuk Kozağaçlı gibi tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, 51 gündür tutuklu bulunan Özer’in CHP’nin 11 yıllık üyesi olduğunu vurguladı.

İddianame Gecikmesi Eleştirildi

Ahmet Özer için henüz bir iddianame hazırlanmadığını belirten Özel, "Kendisine 'hızlı savcı' denilen savcının 200 kişilik davaya 4 günde iddianame yazarken, bir kişilik davaya 50 günde iddianame yazamadığını" ifade etti. Özel, iddianamenin gecikmesinin ardında, Özer aleyhine bir suç üretme çabasının olduğunu savundu.

Geçmiş Görüşmelere Dikkat Çekti

Özel, Özer’in geçmişe dönük telefon görüşmeleri ve HTS kayıtlarının incelendiğini ve bu süreçte yalnızca 12 kişi ile yapılan görüşmeler üzerinden suç icat etmeye çalışıldığını aktardı. Bu görüşmelerin suç oluşturmadığını belirten Özel, Özer’in DEM Parti ile ilişkisi olduğunu ama meşru siyaset zemininden sapmadığını kaydetti.

Seçim Anketleri ve AK Parti Eleştirisi

CHP'nin seçim anketlerinde önde gittiğini belirten Özel, "Bu uygulama, AK Parti’nin gidişini gösteriyor. Bu yöntemle hiçbir AK Parti’liyi dışarıda bırakmazsınız, hepinizi içeriye atarız. Bu akıl mı? Bir düşünün!" dedi.

Yargı Süreci Üzerine Yorumlar

Özel, Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili tutuklanan 6 kişinin tahliyesine de değindi. 8 yıl önce meydana gelen saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Özel, bu kişilerin 46 ağırlaştırılmış müebbet cezası almasına rağmen serbest bırakılmalarının adaletsiz olduğunu vurguladı.

MİT İddiaları Yalanlandı

Özel, CHP’nin 10 bin üyesinin bilgilerini MİT ile paylaştığına dair iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek, bugüne kadar MİT’e üye bilgisi sorulmadığını bildirdi. Özel’e ziyarette CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay ile hükümlü avukat Selçuk Kozağaçlı'yı cezaevinde ziyaret etti. Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaklaşık 3,5 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik (sağda) ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay ile hükümlü avukat Selçuk Kozağaçlı'yı cezaevinde ziyaret etti. Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaklaşık 3,5 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik (sağda) ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.