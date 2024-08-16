CHP Genel Başkanı Özel'den Orman Yangınlarına Geçmiş Olsun Mesajı

Özgür Özel'den Yangınlar Hakkında Açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son günlerde İzmir, Aydın ve Manisa'da meydana gelen orman yangınları nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangınlarla Mücadele Devam Ediyor

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir, Aydın ve Manisa'da iki gündür süren yangınlar nedeniyle her iki kentteki belediyelerimiz ile civar illerdeki diğer belediyeler seferber olmuş durumdalar. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangınların bir an önce kontrol altına alınabilmesi için canla başla çalışan tüm kahramanlara minnettarız."