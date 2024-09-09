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CHP Genel Başkanı Özel'den Şehit Üsteğmen Ayar İçin Başsağlığı Mesajı

Özgür Özel, Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:57
CHP Genel Başkanı Özel'den Şehit Üsteğmen Ayar İçin Başsağlığı Mesajı

Özgür Özel'den Şehit Piyade Üsteğmen Ayar İçin Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerle gerçekleşen çatışmada yaralanarak hayatını kaybeden Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Terörle Mücadelenin Önemine Vurgu

Özel, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen Üsteğmenimiz Ömer Fatih Ayar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ailesi ve Milletimize Başsağlığı

Özgür Özel, bu acı olayın, vatan savunmasındaki fedakârlıkları ve terörle mücadelenin önemini tekrar hatırlattığını belirtti. Şehit Ayar'ın ailesine ve tüm millete başsağlığı diledi.

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