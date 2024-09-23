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CHP Genel Başkanı Özel'den Tomris Giritlioğlu'na Vefat Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ünlü senarist Tomris Giritlioğlu için taziye mesajı yayımladı. Giritlioğlu'nun eserlerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:34
CHP Genel Başkanı Özel'den Tomris Giritlioğlu'na Vefat Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Tomris Giritlioğlu için Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ödüllü senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu için başsağlığı dileklerini iletti.

Mesajında Duygularını Paylaştı

Özel, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim Güz Sancısı, Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili gibi birbirinden değerli yapıtlar ortaya koymuş olan yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı diliyorum."

Sanat Dünyasında Derin Bir Kaybın Yaşandığı Anlar

Tomris Giritlioğlu, Türk sinemasına ve televizyonuna olan katkılarıyla tanınan değerli bir isimdi. Onun anısı, eserleri aracılığıyla yaşamaya devam edecek.

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