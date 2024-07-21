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CHP Genel Başkanı Özel, Erikli Baba Cemevi'nde aşure dağıttı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Erikli Baba Cemevi'nde aşure dağıttı.Zeytinburnu'nda, Erikli Baba Cemevi ziyaretinde konuşan...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 17:12
CHP Genel Başkanı Özel, Erikli Baba Cemevi'nde aşure dağıttı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Erikli Baba Cemevi'nde aşure dağıttı.

Zeytinburnu'nda, Erikli Baba Cemevi ziyaretinde konuşan Özel, muharrem ayı dolayısıyla Kerbela'da yaşanan acılara değinerek, "Kerbela'dan Çorum'a, Maraş'a, Sivas'a; Gazi'den Gezi'ye, yaşanan acıların sonuçlarını yüreklerine gömen, acılarını unutmayan ama yüreklerinde insan sevgisini büyütenlerle birlikteyiz." dedi.

Özel, Alevilerin cemevleri ile ilgili taleplerinin yıllardır ortada olduğunu belirterek, "Bu ülkede anayasaya göre her yurttaş eşitken, Sünni bir yurttaşın ibadethanesi, camilerin her ihtiyacı karşılanırken aynı vergiyi ödeyen, vergi verirken eşit ama hizmet alırken eşit olmayan Alevi yurttaşlarımızın ibadethaneleri, cemevleri devlet nezdinde ibadethane kabul edilip, camiye ne yapılıyorsa cemevine de aynısı yapılacağı güne kadar bu talebinizin sonuna kadar arkasındayız." ifadesini kullandı.

Aydınlık, çağdaşlık ve laiklikten yana tavır almaları gerektiğini vurgulayan Özel, anayasada yazan eşitlik ilkesi gerçekten hayata geçene kadar mücadele edeceklerini dile getirerek, şu görüşleri paylaştı:

"Kürtlerle Türkler eşittir. Kürtler 'eşit hissetmiyorum' diyorsa o hissedene kadar eşit anayasal yurttaşlık için, Aleviler 'eşit hissetmiyorum' diyorsa senin demenle eşit olmayacak. 'Ben eşitim, ayrımcılığa tabii tutulmuyorum, ötekileştirilmiyorum, şeytanlaştırılmıyorum, birileri kayrılırken ben bir kenarda dezavantajlı bir grup olarak devletin kontrolüne sanki himaye edilirmiş gibi tecrit edilmiyorum, ben eşitim' dedikleri güne kadar Alevilerin eşitliği için hep birlikte mücadele edeceğiz. Sizin yolunuz bizim yolumuzdur. Sizin aşkınız, bizim aşkımızdır ve Pir Sultan'ın dediği gibi, 'kim dönerse dönsün, siz yolunuzda yürüdükçe' yolunuzdan bu kardeşiniz de dönmeyecektir."

Özgür Özel, Madımak Otel utanç müzesi oluncaya, cemevlerini yasal ibadethane, Alevileri hiç tartışmasız şekilde tam ve eşit yurttaşlar yapana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından Özel, Erikli Baba Cemevi Dedesi Binali Doğan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, vatandaşlara aşure ikram etti.

Programa, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Erikli Baba Cemevi Başkanı Dursun Aydoğdu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Zeytinburnu'nda, Erikli Baba Cemevi'ni ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı...

Zeytinburnu'nda, Erikli Baba Cemevi'ni ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sol 3), burada aşure dağıttı.

Zeytinburnu'nda, Erikli Baba Cemevi'ni ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı...

Zeytinburnu'nda, Erikli Baba Cemevi'ni ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sol 3), burada aşure dağıttı.

Zeytinburnu'nda, Erikli Baba Cemevi'ni ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı...

Zeytinburnu'nda, Erikli Baba Cemevi'ni ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sol 3), burada aşure dağıttı.

Zeytinburnu'nda, Erikli Baba Cemevi'ni ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı...

Zeytinburnu'nda, Erikli Baba Cemevi'ni ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sol 3), burada aşure dağıttı.

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