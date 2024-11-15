CHP Genel Başkanı Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ı Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşti ve Tatar, uzun yıllar süren federasyon temelli görüşmelerin sonuçsuz kaldığına dikkat çekerek, Rum tarafının Türklerin azınlık olarak yaşadığı bir üniter devlet istemediğinin altını çizdi. Tatar, Kıbrıs'ta 60 yıldır Rumlardan ayrı yaşandığını vurgulayarak, iki taraf arasında yapılacak anlaşmanın yalnızca iki devletin işbirliği çerçevesinde olabileceğini ifade etti.

Tatar, KKTC'nin ambargo ve izolasyonlar altında çeşitli zorluklar yaşadığını belirterek, “Bu zorlukları çekiyoruz diye bir anlaşma yapmak zorunda değiliz. Bize dayatılan hiçbir süreci kabul etmeyeceğiz.” dedi.

Özel, görüşmede Türkiye ile KKTC’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinin sorunları çözebileceğini savunarak, Türk tarafının bugüne dek müzakere ilkelerine bağlı kaldığını kaydetti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) geçmişte ödüllendirilmesine de dikkat çeken Özel, KKTC’nin haklarının her zaman garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.

Özel, “Annan Planı'nın hemen ardından GKRY'nin AB'ye alınması eşitsiz bir durum yarattı.” diyerek, çözüm odaklılık ilkesinin ancak eşit şartlar altında sürdürülebileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği konusunda KKTC’nin de eş zamanlı bir formülle sürece dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Özel, burada herkesi kucaklayacaklarına söz vererek işbirliklerine devam edeceklerini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özel, daha sonra KKTC'de ana muhalefet partisi konumundaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)'yı ziyaret etti ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında, CTP Genel Başkanı siyasi bir yorumda bulunmaktan kaçındığını ancak geçen günlerde yaşanan bayram dolayısıyla görüş alışverişinin süreceğini belirtti. Görüşme sonrasında liderler arasında hediyeleşme gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) tarafından kabul edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) tarafından kabul edildi.