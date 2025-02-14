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CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Senfoni Orkestrası Konserine Katıldı

Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen senfoni konserine katıldı ve müziğin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:09
CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Senfoni Orkestrası Konserine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Senfoni Konserini İzledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın muhteşem konserine katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'ndaki etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Konserde, şef Utku Barış Andaç yönetimindeki orkestra, yerli ve yabancı bestecilere ait klasik eserleri Manisalı dinleyicilerle buluşturdu. Şef Andaç, Sevgililer Günü sebebiyle şarkıcı eşi Aydilge'ye ithafen "Sen Misin İlacım" adlı parçayı senfoni orkestrası adaptasyonu ile yönetti.

Özgür Özel'in Katılımıyla Anlam Kazandı

CHP lideri Özgür Özel, konseri eşi Didem Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile birlikte takip etti. Konserin ardından, Özgür Özel orkestraya teşekkürü bir çiçek takdim ederek ifade etti.

Etkinlikte yaptığı konuşmada, Ataşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nı yakından takip ettiğini vurgulayan Özel, "Bu güzel gecede bizlerle birlikte oldular. Bu sahnede büyüdük," diyerek sahnenin kendisi için önemine değindi. Siyasete başlangıcını bu sahnede yaptığını söyleyen Özel, "Müziğin, sanatın her türünü sahipleniyoruz ama Manisa'nın çok özlediği ve çok hak ettiği senfoni konserinde genç arkadaşlarımız bizimle olduğu için hem Onursal hem Ferdi başkanımıza hem de orkestramıza çok teşekkür ediyoruz," şeklinde ifadelerde bulundu.

Özel, salonun bu gibi etkinlikler için yetersiz kaldığını belirterek, "Görülüyor ki böyle bir orkestrayı ağırlamak için bu sahne ve salon yetmiyor. Bu eksikliği bir an önce giderelim," ifadelerini kullandı. Konser, izleyicilerin isteği üzerine çalınan "İzmir Marşı" ile sona erdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Manisa'da Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Manisa'da Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın konserine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Manisa'da Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Manisa'da Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın konserine katıldı.

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