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CHP Genel Başkanı Özel, Nikah Şahitliği Yaptı

CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oğlunun nikah şahitliğini üstlendi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 17:30
CHP Genel Başkanı Özel, Nikah Şahitliği Yaptı

CHP Genel Başkanı Özel'in Nikah Şahitliği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oğlu Ozan Karaca ile Ezgi Emren çiftinin nikahına şahitlik etti.

Nikah Merasimi Denizli'de Gerçekleşti

Merkezefendi ilçesinde bulunan Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nda yapılan nikahın yetkilisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu. Nikaha, CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır gibi önemli isimler de katıldı.

Hayırlı Olsun Dilekleri

Düğün sırasında çiftin ailesine hitap eden Özel, "Hayırlı olsun" dileklerini iletti. Özel, nikahın gerçekleşmesiyle birlikte şunları ifade etti: "Buradaki herkesin mutabakatıyla aile cüzdanını Ezgi'ye emanet ediyoruz. Ezgi'yi de Ozan'ımıza emanet ediyoruz. Ömür boyu mutluluklar diliyorum."

Kılıçdaroğlu da çiftin mutluluğu için tavsiyelerde bulundu ve iyi dileklerini iletti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nda düzenlenen nikah törenine...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nda düzenlenen nikah törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 4) ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sol 3), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sol 2) ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (solda), TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oğlu Ozan Karaca ile Ezgi Emren çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nda düzenlenen nikah törenine...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nda düzenlenen nikah törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 4) ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sol 3), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sol 2) ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (solda), TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oğlu Ozan Karaca ile Ezgi Emren çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nda düzenlenen nikah törenine...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nda düzenlenen nikah törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 4) ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sol 3), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sol 2) ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (solda), TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oğlu Ozan Karaca ile Ezgi Emren çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nda düzenlenen nikah törenine...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nda düzenlenen nikah törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 4) ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sol 3), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sol 2) ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (solda), TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oğlu Ozan Karaca ile Ezgi Emren çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

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