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CHP Genel Başkanı Özel, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı Andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaffar Okkan'ı şehit oluşunun 24. yılında andı. Okkan'ı saygı ve minnetle anıyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:21
CHP Genel Başkanı Özel, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı Andı

CHP Genel Başkanı Özel, Şehit Gaffar Okkan'ı Unutmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 yıl önce bir suikast sonucunda hayatını kaybeden Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı anmak için duygusal bir paylaşıma imza attı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir suikast sonucunda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı ölümünün 24. yılında saygı ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı. Bu anlamlı paylaşım, Okkan'ın anısını yaşatmak ve onun için duyulan saygıyı pekiştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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