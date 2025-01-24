CHP Genel Başkanı Özel, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı Andı

CHP Genel Başkanı Özel, Şehit Gaffar Okkan'ı Unutmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 yıl önce bir suikast sonucunda hayatını kaybeden Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı anmak için duygusal bir paylaşıma imza attı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir suikast sonucunda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı ölümünün 24. yılında saygı ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı. Bu anlamlı paylaşım, Okkan'ın anısını yaşatmak ve onun için duyulan saygıyı pekiştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.