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CHP Genel Başkanı Özel: 'Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu kurulmalı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini ifade etti. Sendikal örgütlenmeye davet etti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 00:10
CHP Genel Başkanı Özel: 'Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu kurulmalı'

CHP Genel Başkanı Özel, Canlı Yayında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Halk TV'de canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin artırılması ve işçi hakları üzerine dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu Gerekiyor

Özel, "Yeni bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu kanun teklifini sendikalarla ve muhalefet partileriyle birlikte olgunlaştırıp iktidarın önüne koymak lazım" ifadelerini kullandı. Özel, yaklaşan yeni yıl için belirlenen asgari ücretin 22 bin 104 lira olmasına yönelik geçmişte yürütülen kampanyalarını hatırlatarak, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini vurguladı.

İşçilere Sendikal Örgütlenme Çağrısı

Ülkedeki işçilerin yalnızca %15'inin sendikalı olduğunu belirten Özel, tüm işçileri örgütlenmeye davet etti. Geçmişte bir araya gelemeyen konfederasyonların yeni asgari ücret konusunda fikir birliğine varmasını memnuniyetle karşıladı.

Özel, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısına katılmaması kararının da önemli olduğunu ifade etti.

Özel, "Çalışma alanlarımızda yeni komisyon önerimizi mutlaka yapmalıyız" dedi ve bu teklifi işçi haklarını gözeterek geliştireceklerini belirtti.

Parti Haritası ve İleriye Dönük Planlar

Yeni asgari ücrete dair tepkilerini göstermek için CHP'nin, 973 ilçede sokağa çıkacağını ve milletvekillerinin Türkiye genelinde çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Özel, "2025'in bir geçim yılı olmayacağı, seçim yılı olarak tanımlıyoruz" diyerek, CHP'li belediyelere toplu sözleşmelerde asgari ücreti 30 bin lira altında teklif etmemeleri talimatı verdiklerini söyledi.

Seçim Süreçlerine Dair Açıklamalar

CHP listelerinden seçilen ancak daha sonra AK Parti'ye katılan Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'nın durumu üzerine de konuşan Özel, bunun ahlaki bir zemininin olmadığını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan'ın olası adaylığı ile ilgili olarak "Anayasa'ya rağmen bir adaylığa geçmişte de 'evet' demedim, şimdi de demem" sözleri ile duruşunu netleştirdi. Özel, seçimlerin zamanında ve adaletli bir biçimde gerçekleştirilmesi gerektiğine inandığını vurguladı.

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