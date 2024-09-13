CHP Genel Başkanı Özgül Özel Kocaeli'de Kent Lokantası ve Park Açılışını Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgül Özel Kocaeli'de Açılış Törenine Katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgül Özel, Kocaeli'de gerçekleştirdiği Kent Lokantası ve park açılışlarında önemli açıklamalarda bulundu.

Kesin Hedef: Türkiye'nin Birinci Partisi Olmak

İzmit Belediyesi tarafından Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde açılışı yapılan Kent Lokantası'nda konuşan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi. Bunun için artık muhalefet partisi reflekslerini göstermiyoruz" ifadelerini kullandı. Özel, CHP'li belediyelerin standart belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde sunduğunu vurguladı.

Bu lokantanın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı bir proje olduğunu hatırlatan Özel, "İzmit'te açılan bu lokanta, CHP'li belediyelerin halkın hizmetine sunduğu 45'inci lokanta. Kent lokantaları o kadar markalaştı ki, önümüzdeki günlerde bazı AK Parti'li belediyeler de aynı uygulamayı yapmaya başlayacak" dedi.

Parti Araştırmalarını Vurgulayan Açıklamalar

Özgül Özel, Kent lokantalarının açılmasına devam edileceğini belirterek, "Biz muhalefetten bıktık, siz de iktidardan bıktınız. Gelin bu durumu değiştirelim" dedi. Özel, partisinin kamuoyunda daha aktif rol alacağına dikkat çekti.

Hasan Bitmez Parkı'nın Açılışı

Özel, açılışın ardından Hasan Bitmez adına düzenlenen parkın da açılışında yer aldı. Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hatırasına saygı duruşunda bulunan Özel, Bitmez'in siyasi yaşamını ve dostluğunu anlattı: "Hasan Bitmez, siyasi deneyimi ve nezaketiyle tanıdığım kıymetli bir isimdi. Onu burada anmak benim için bir onurdur" şeklinde konuştu.

Bitmez'in haklı davalar uğruna verdiği mücadeleye dikkat çeken Özel, "Hakkı ve haklıyı temsil eden bir kişiydi. Onun hatırası her zaman bizimle olacak."şeklinde konuştu.

Törene Katılanlar

Açılış programına CHP Kocaeli milletvekilleri ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Program, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle sona erdi.

CHP Genel Başkanı Özgül Özel, İzmit Belediyesi tarafından Alikahya Fatih Mahallesi'nde, geçen yıl TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in adı verilen parkın açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgül Özel, İzmit Belediyesi tarafından Alikahya Fatih Mahallesi'nde, geçen yıl TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in adı verilen parkın açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgül Özel, İzmit Belediyesi tarafından Alikahya Fatih Mahallesi'nde, geçen yıl TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in adı verilen parkın açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgül Özel, İzmit Belediyesi tarafından Alikahya Fatih Mahallesi'nde, geçen yıl TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in adı verilen parkın açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgül Özel, İzmit Belediyesi tarafından Alikahya Fatih Mahallesi'nde, geçen yıl TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in adı verilen parkın açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgül Özel, İzmit Belediyesi tarafından Alikahya Fatih Mahallesi'nde, geçen yıl TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in adı verilen parkın açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgül Özel, İzmit Belediyesi tarafından Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde açılan Kent Lokantasının açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgül Özel, İzmit Belediyesi tarafından Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde açılan Kent Lokantasının açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgül Özel, İzmit Belediyesi tarafından Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde açılan Kent Lokantasının açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgül Özel, İzmit Belediyesi tarafından Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde açılan Kent Lokantasının açılışına katıldı.