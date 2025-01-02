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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: '2025 Yılında Geçim Yoksa Seçim Var'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da çocuk evi açılışında 2025 seçimleri ve geçim sorunlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:01
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: '2025 Yılında Geçim Yoksa Seçim Var'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da Kritik Açıklamalar Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen Spil Çocuk Evi açılışında önemli mesajlar verdi. Özel, emekli maaşı ve asgari ücret ile geçinmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "2025 yılında geçim yoksa seçim var diyoruz." dedi.

Manisa'da Olmaktan Mutlu

Özel, doğup büyüdüğü şehir olan Manisa’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, Şehzadeler ilçesinin kendisi için özel bir önemi olduğunu belirtti. Ayrıca, ilçede ilk kez bir kadın belediye başkanının görev yaptığını ifade etti.

CHP’nin Sosyal Politikaları

Genel Başkan, CHP’li belediyelerin Türkiye genelinde 680 kreş açtığını hatırlatarak, sosyal adaletsizliklere karşı mücadele edeceklerini belirtti. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yoksulları gözeten bir anlayışla hareket ediyoruz" ifadesini kullandı.

Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Üzerine Eleştiriler

Özel, asgari ücret artış oranını eleştirerek, ülke nüfusunun yüzde 57'sinin asgari ücretli olduğunu vurguladı. "Erdoğan öyle bir asgari ücret belirledi ki, tarihimizde ilk kez asgari ücretlilerin cebine para koymadı, aksine cebinden para aldı" dedi. Özel, Türkiye’nin ekonomik durumu ile ilgili çarpıcı karşılaştırmalar yaparak, geçen yıl verilen asgari ücretin 5 çeyrek altın alırken, şu anki durumun yalnızca 4,5 çeyrek altın alınmasına olanak tanıdığını belirtti.

Hükümete Çağrı

Hükümetin en düşük emekli maaşını 14 bin lira yapmayı düşünmesine de değinen Özel, emeklilere geçim sıkıntısını şu sözlerle eleştirdi: "Emeklilere, bu fiyatlarla geçinmeleri için 14 bin liralık maaşı temmuz ayına kadar yeterli görecekler." Özel, çiftçilerden emekçilere kadar birçok kesimin yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha seslendi: "Ne bu emekli maaşıyla, ne bu asgari ücretle geçim mümkün. 2025 yılında geçim yoksa seçim var diyoruz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (fotoğrafta), Manisa'da, Şehzadeler Belediyesince yaptırılan Spil...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (fotoğrafta), Manisa'da, Şehzadeler Belediyesince yaptırılan Spil Çocuk Evi'nin açılışına katıldı. Özel, törende bir konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (fotoğrafta), Manisa'da, Şehzadeler Belediyesince yaptırılan Spil...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (fotoğrafta), Manisa'da, Şehzadeler Belediyesince yaptırılan Spil Çocuk Evi'nin açılışına katıldı. Özel, törende bir konuşma yaptı.

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