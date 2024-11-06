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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Adaylık Meselesinde Kendi Hırslarımı Terk Ettim

Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda önemli açıklamalarda bulundu ve CHP'nin geleceği için kişisel hırslarını bir kenara bıraktığını belirtti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 23:47
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Adaylık Meselesinde Kendi Hırslarımı Terk Ettim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Canlı Yayında Açıklamalarda Bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında soruları yanıtlayarak gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna değinen Özel, "Ben aday olursam, objektifliğimi kaybeder, kişisel hırslara kapılır, başka adayların önünü keser, Türkiye'ye geleceğini kaybettirebilirim. Kendimi bundan ilk günden menettim. Kendi hırsımın, ihtirasımın Türkiye'ye bir seçim kaybettirmesine izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Partinin Performansı Üzerine Değerlendirmeler

Özel, 1 yılı geride bıraktığı Genel Başkanlık dönemiyle ilgili olarak, öncesinde partinin yüzde 19 oy oranına sahip olduğunu ancak kurultaydan sonra oylarının hızla artarak 31 Mart seçimlerinde birinci parti olduklarını belirtti.

Hatay hakkında ise "Hatay'ı, süreci yeterince doğru yönetemediğimiz için kaybettik. Mazereti yok, Hatay'ı kaybetmeyeceksin." şeklinde konuştu.

Hatalar ve Öğrenilen Dersler

Sosyal medyada eleştirilen bir durum hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özel, İzmir’de hapis cezası alan Dilruba Kayserilioğlu’nun fuarda yanına oturmasını yanlış bulduğunu dile getirdi.

"AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birinin protokolde yer bulması doğru değildir." diyerek sahadaki deneyimsizliklerini kabul etti.

Seçim Anketleri ve CHP’nin Durumu

Özel, CHP'nin son anketlerde birinci parti olduğunu vurgulayarak zamanla bu başarıyı koruduklarını belirtti. "Şu anda 2,5 puan fark var. Seçimden beri bir başarıyı hep korumuşuz." dedi.

Parti Programı ve Gelecek Hedefleri

CHP'nin kendini doğru anlatması gerektiğini ifade eden Özel, partinin programını 6 ay içinde hazırladıklarını ve gerçek sorunları halkla doğru şekilde konuşmaları gerektiğini vurguladı. AK Parti'den kopan seçmenlerin CHP'nin belediyelerdeki başarısını sorguladığını söyleyen Özel, bu konuda yapılan anketlerin sonuçlarının beklediğinden iyi olduğunu aktardı.

Normalleşme ve Diğer Konular Üzerine

Son günlerdeki normalleşme adımlarına dair soruları yanıtlayan Özel, muhalefetin yumuşamadığını ve yapıcı bir dil kullanmadıklarını kabul etti. Ayrıca, Donald Trump'ın Amerikalılara kazandığını belirterek, Türkiye-ABD ilişkilerini iyileştirecek bir dönemin habercisi olmasını umduğunu dile getirdi.

Belediyelerdeki Görevden Almalar ve Demokrasi Vurgusu

Özel, belediye başkanlarının görevden alınmasını Türkiye'nin demokrasisini geriye götüren bir adım olarak yorumladı. "Esenyurt'ta yapılan seçim dışı müdahalelere karşı durmalıyız. Bir kanun hükmünde kararname ile kayyum atamak demokrasiye aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Parti İçi Tartışmalar ve İttifaklar

Parti içerisindeki çalkantılara dair de yorumda bulunan Özel, Ekrem İmamoğlu ile olan ilişkisini "kardeşlikten öte" olarak nitelendirdi.

Asgari Ücret ve Ekonomik Talepler

Özel asgari ücret konusuna da değinerek, "Asgari ücrete enflasyon oranında zam yapılması gerekirken, bunun yeterli olmadığını savunarak, 30 bin lira olması gerektiğini belirtti. "Asgari ücretin altında bir iş olursa, grev yaparız." dedi.

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