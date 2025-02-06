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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Temaslarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremzedeleri ziyaret ederek destek mesajı verdi ve Türkiye'nin deprem hazırlığına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:13
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Temaslarda Bulundu

Özgür Özel, Depremzedeleri Unutmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslar kapsamında Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın ilçelerini ziyaret etti. Adıyaman'daki programı kapsamında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kurugeçit Mahallesi'ndeki mezarlığı ziyaret eden Özel, burada ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve kabirlere karanfil bırakarak dua etti.

Kahramanmaraş'taki Ziyaretler

Özel, programına Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ile gerçekleştirdiği ziyaretle devam etti. Ardından Pazarcık ilçesindeki Kullar Mezarlığı'na geçerek burada da kabirlere karanfil bıraktı ve dua etti.

Partililerle Bir Araya Geldi

Pazarcık Kültür Merkezi'nde partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Özel, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozdan'dan ilçe hakkında bilgi aldı. Konuşmasında, depremin hemen ardından yaşananları aktaran Özel, Nurhak'ın yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Deprem Bilincine Dikkat Çekti

Özgür Özel, depremin ardından izlenmesi gereken yolları anlatırken, “Biz CHP'li belediyelerin ve Türkiye Belediyeler Birliğinin imkanlarıyla buraya bir dayanışmayla sahip çıkmaya çalışıyoruz” dedi.

Daha sonra Elbistan ilçesine geçerek, depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen mevlit programına katılan Özel, buradaki dua etkinliğinde Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak herkesin hazırlıklı olması gerektiği vurgusunda bulundu.

Deprem Bakanlığı Önerisi

Özel, deprem bakanlığı önerisini yineleyerek, “Türkiye, her an olacak İstanbul depremine hazır değil. Buradakinden çok daha büyük kayıp olabileceği dile getiriliyor” dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, “En iyi yetişmiş, deprem uzmanı bir bakan atasın” dedi. Özel, Türkiye'nin depreme hazır hale gelmesi için tüm siyasi partilerin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Özel, 6 Şubat...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Özel, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların defnedildiği Kurugeçit Mahallesindeki mezarlığı ziyaret etti. Burada cenaze yakınlarına başsağlığı temennisinde bulunan Özel, kabirlere de karanfil bırakıp dua etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Özel, 6 Şubat...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Özel, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların defnedildiği Kurugeçit Mahallesindeki mezarlığı ziyaret etti. Burada cenaze yakınlarına başsağlığı temennisinde bulunan Özel, kabirlere de karanfil bırakıp dua etti.

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