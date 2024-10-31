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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Ahmet Özer'in Tutuklanması Hukuksuzluk ve Kumpas"

CHP lideri Özgür Özel, Esenyurt'ta yaptığı konuşmada Ahmet Özer'in tutuklanmasını hukuksuzluk olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 21:07
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Ahmet Özer'in Tutuklanması Hukuksuzluk ve Kumpas"

Özgür Özel, Esenyurt’ta Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta yaptığı açıklamada, Ahmet Özer'in tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Özel, 'Ne sanat, ne siyaset, ne yakınının ölümünde açılan taziye telefonu, ne 10 yıl önceki telefon görüşmesi terörle ilişkilendirilemez' ifadelerini kullandı.

Ahmet Özer'in Destanı

Özel, Ahmet Özer'in akademisyen, kanaat önderi ve kamu görevlisi olduğunu belirterek, onu aday gösterirken yapılan istişarelerin önemine değindi. Türkiye'nin en büyük ilçesini, yalnızca iki kişiden birinin oyuyla kazanmış olduğunu hatırlattı. 'Yayınların ne kadar gideceğini bilmiyorum ama Ahmet Başkan, Esenyurt Meydanı'nda on binler 'Ahmet başkan yalnız değildir' diyerek destek amaçlı bağırıyor' şeklinde konuştu.

Hukuksuzluk ve Kumpas İddiası

Yaşanan süreci hukuksuzluk, usulsüzlük ve bir kumpas olarak değerlendiren Özel, Ahmet Özer'in her sabah saat 08.30'da belediyeye gitmesine rağmen 05.00'te kapısına çilingirle gelindiğini belirtti. Bu durumun, Esenyurt'un iradesine ipotek koyma girişimi olduğunu ifade etti.

Halkın Yanında Olacağız

Halk iradesinin korunmasına vurgu yapan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, 'Biz hazırız. Esenyurt da hazır, İstanbul da hazır, Türkiye de hazır. Cesaretin varsa hodri meydan, çık karşımıza' diyerek meydan okudu.

Tülay Hatimoğulları’nın Açıklamaları

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Esenyurt halkının iradesine kayyum atanmasını kabul etmediklerini belirtip, kayyum rejiminin tehlikelerine dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu’nun Değerlendirmesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta toplanan kalabalığa hitap ederek, hak arama mücadelesi içinde olduklarını ifade etti. Ahmet Özer'in tutuklanma gerekçelerini 'iftira' olarak nitelendiren İmamoğlu, 'Akıl dışı iddialarla konuşuluyor' dedi.

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