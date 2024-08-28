Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de Türkiye İttifakı vurgusu yaptı

Özgür Özel, Balıkesir'de yaptığı konuşmada Türkiye İttifakı'nın önemine dikkat çekerek, CHP'li belediye başkanlarının çalışkanlığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:58
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de Türkiye İttifakı vurgusu yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'deki Konuşmasında Önemli Mesajlar Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaptığı konuşmada partisine duyulan güvenin önemine dikkat çekti. "İnsanlar bize 'Ülkeyi bu arkadaşlar iyi yönetir mi?' gözüyle bakıyorlar. Bize bu krediyi verdiler," dedi.

Türkiye İttifakı ve Başarı Vurgusu

Özel, konuşmasında, yürütülen yerel yönetim politikalarına atıfta bulunarak, CHP'nin 47 yıllık bir aradan sonra Türkiye’nin birinci partisi olduğunu vurguladı. "Bu sefer dedik ki, belki siyasi bir ittifak kuramadık ama halkımıza güveniyoruz," şeklinde konuştu.

Belediye Başkanlarının Temsil Yetkisi

Belediye başkanlarının, halkla olan ilişkilerinde kendilerini vatandaşlara emanet ettiklerini belirten Özel, "Eksiklikler noktasında vatandaşlar bizi uyarsınlar" dedi. Bu konuşmanın ardından, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı'yı da makamında ziyaret etti.

Gezi Parkı ve Dayanışma Mesajı

Özgür Özel, Gezi Parkı davasından hükümlü olan aydınların, toplum için verdikleri mücadelenin altını çizdi. "Onlar ağaç, kent, çevre için direndiler. Biz de onlarla yan yana durmanın gururunu yaşıyoruz" diye ekledi.

Ayvalık Belediyesi Ziyareti

Özel, ardından Ayvalık Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mesut Ergin ile görüştü. Burada, CHP yönetimindeki belediyelerin şehrin gelişimi için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Genel Başkan Özel, "Balıkesir'de neredeyse nüfusun yüzde 95'ini CHP'li belediyeler yönetiyor. Bu büyük bir teveccüh ve sorumluluk," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar