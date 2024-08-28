CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de Türkiye İttifakı vurgusu yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'deki Konuşmasında Önemli Mesajlar Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaptığı konuşmada partisine duyulan güvenin önemine dikkat çekti. "İnsanlar bize 'Ülkeyi bu arkadaşlar iyi yönetir mi?' gözüyle bakıyorlar. Bize bu krediyi verdiler," dedi.

Türkiye İttifakı ve Başarı Vurgusu

Özel, konuşmasında, yürütülen yerel yönetim politikalarına atıfta bulunarak, CHP'nin 47 yıllık bir aradan sonra Türkiye’nin birinci partisi olduğunu vurguladı. "Bu sefer dedik ki, belki siyasi bir ittifak kuramadık ama halkımıza güveniyoruz," şeklinde konuştu.

Belediye Başkanlarının Temsil Yetkisi

Belediye başkanlarının, halkla olan ilişkilerinde kendilerini vatandaşlara emanet ettiklerini belirten Özel, "Eksiklikler noktasında vatandaşlar bizi uyarsınlar" dedi. Bu konuşmanın ardından, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı'yı da makamında ziyaret etti.

Gezi Parkı ve Dayanışma Mesajı

Özgür Özel, Gezi Parkı davasından hükümlü olan aydınların, toplum için verdikleri mücadelenin altını çizdi. "Onlar ağaç, kent, çevre için direndiler. Biz de onlarla yan yana durmanın gururunu yaşıyoruz" diye ekledi.

Ayvalık Belediyesi Ziyareti

Özel, ardından Ayvalık Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mesut Ergin ile görüştü. Burada, CHP yönetimindeki belediyelerin şehrin gelişimi için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Genel Başkan Özel, "Balıkesir'de neredeyse nüfusun yüzde 95'ini CHP'li belediyeler yönetiyor. Bu büyük bir teveccüh ve sorumluluk," ifadelerini kullandı.