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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bellek Müzesi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

CHP, partinin tarihi mirasını sergileyen 'Bellek Müzesi'ni açtı. Özgür Özel, açılışta tarih boyunca kullanılan materyalleri tanıttı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 20:19
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bellek Müzesi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

CHP'nin Tarihi Mirası 'Bellek Müzesi'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin genel merkezinde kurulan 'Bellek Müzesi''nin açılışını gerçekleştirdi. Bu müze, partinin 101 yıllık siyasi hayatı boyunca kullandığı hatıra değeri taşıyan belgeleri, seçim afişlerini, müzikleri ve eşyaları sergiliyor.

Açılış Konuşmasında Duygusal Anlar

Açılışta konuşan Özel, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun böyle bir müzenin gerekli olduğunu belirttiğini hatırlattı. Ayrıca, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin uzun yıllar boyunca bu projeye emek verdiğini vurguladı. Özel, "Burada CHP'nin siyasi tarihine tanıklık edecek birçok eser göreceksiniz. Tüm üyelerimizin geçmişe nasıl sahip çıktığını bu müzeyi gezerek hissedeceksiniz," sözleriyle müzenin önemini dile getirdi.

Eski Genel Başkanlarla Birlikte Açılış

Müze açılışında eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile birlikte kurdele kesildi. Açılışın ardından Özel, davetlilerle birlikte müzeyi gezerek duygu dolu anlar yaşadı.

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