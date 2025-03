CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediyesini Ziyaret Etti

Özel, Yolsuzluk Soruşturmaları Sonrası Beylikdüzü’ndeydi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da arasında bulunduğu şüphelilerin İBB’ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından Beylikdüzü Belediyesini ziyaret etti.

Beylikdüzü'nün Tarihsel Önemi

Ziyarette yaptığı açıklamada, Özel, "Bir gün Türkiye tarihi konuşulduğunda Beylikdüzü'nün öneminin daha fazla anlaşılacağını" dile getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve birinci Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin, gelecekteki Cumhurbaşkanı'nın ilk adımını attığı ilçe olan Beylikdüzü'nün özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

İmar ve Kentleşme Vurgusu

Özel, Beylikdüzü'nün 30 yıldır büyüdüğünü ancak yeşil alanlarından vazgeçmediğini ifade ederek, "Beylikdüzü düzgün, dürüst, şeffaf siyasetin, kenti seven, doğayı seven, insanı seven siyasetin başkentidir," şeklinde konuştu.

Halkı Sokağa Davet Etti

Çalık'ın ailesini ziyarete gideceğini belirten Özel, sokağa çıkmaları için halkı davet etti ve "Asla korkmuyoruz. Sinmeyeceğiz," dedi. Özel, halkın çeşitli tepkiler vermesinin doğal olduğunu vurgularken, polise saldırmaktan kaçınılması gerektiğini ekledi.

Özel, ayrıca, polise kanunsuz emirler verilse dahi, "Ne bir polisimize ne de bazı yanımızda olanlara zarar verme. O bizim işimiz değil,” diyerek dikkat edilmesi gereken noktaları ifade etti.

"Ekrem Başkan, Murat Başkan Beylikdüzü’ne, İstanbul’a, halkımıza, milletimize emanettir," diyerek sözlerini sonlandırdı.

