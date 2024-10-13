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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bodrum'da Partisinin İl Başkanları ile Buluştu

Özgür Özel, Bodrum'daki toplantıda erken seçim, parti içi iletişim ve şiddetle mücadele konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 16:10
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bodrum'da Partisinin İl Başkanları ile Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bodrum’da Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı'nda, parti içindeki dayanışma ve sorunların çözülmesi konusunda hassasiyet vurguladı. Özel, "Eş dostun işe alınmasında benim kadar siz de hassasiyet gösteriyorsunuz. Hemen müdahale ediyoruz, sorunu çözüyoruz." şeklinde konuştu.

Toplantının Hedefi Türkiye’nin Dört Bir Yanından Sesini Duyurmak

Özel, Türkiye’nin yedi bölgesinde bu tür toplantılar yapacaklarını ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden örgütlerinin sesini duyuracaklarını bildirdi. "Bir partinin iktidar olabilmesi için öncelikle örgütün inanması gerekir," diyen Özel, erken seçime hazır olduklarının altını çizdi.

CHP'nin Adayı ve Anket Sonuçları

CHP'nin adayının bir CHP'li olacağına dikkat çeken Özel, "Peki, AK Parti'nin adayı kim? Erken seçimden korkuyorlarsa, karşımıza kimi çıkaracaklar?" diye sordu. Anketlerde CHP’nin birinci parti olduğunu ifade eden Özel, "Böyle bir partinin aday sorunu olmaz," dedi.

Örgütün İhtiyaçları ve Dijital Katılım

Özel, CHP Genel Merkezi'nin etkin ve tasarruflu bir bütçe yönetimi üzerine çalıştığını belirterek, örgütün eksikliklerinin giderilmesi için çaba sarf ettiklerini aktardı. Ayrıca, dijital demokratik katılım noktasında emek verdiklerini vurguladı.

Dezenformasyon ve Yönetim Önlemleri

Özel, CHP hakkında yayılan dezenformasyonlara dikkat çekerek, "Örgütümüzü karıştırmak için yapılan çeşitli dezenformasyonlara karşı mücadelenin önemine" vurgu yaptı. "Bugün için CHP'nin utanacağı bir yönetici ataması yok," sözlerini ekledi.

Savunma Sanayi ve Şiddetle Mücadele

Savunma sanayi destekleme fonuna ilişkin eleştirilerde bulunan Özel, "Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına dikkat çekerek, ulusal güvenliğin önemini vurguladı. Ayrıca, "Kadına karşı şiddette iyi hal olmasın" çağrısında bulundu. Kadın hakları üzerine bir araya gelen toplumsal hareketlerin sesine kulak verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sonuç ve Basına Kapalı Program

Özel, toplantının ardından basına kapalı oturuma geçerken, programına Datça ilçesine helikopterle devam etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları Toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları Toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları Toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları Toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları Toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları Toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları Toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları Toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanları Toplantısına katıldı.

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