CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek ziyaretinde Srebrenitsa Soykırımı'nı hatırlattı

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BOSNA HERSEK ZİYARETİ VE DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ni ziyaret etti ve Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Burada görevli Albay Oğuzhan Pehlivan ile görüşen Özel, ülkenin huzur ve güven ortamına katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI'NI HATIRLAMA

Özel, ziyaretinin önemli bir bölümünü Bosna Hersek'in bağımsızlığının sembol isimlerinden biri olan Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etmeye ayırdı. İzetbegoviç'in mezarı başında gazetecilere yaptığı açıklamada, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılı dolayısıyla yapılacak anma programlarına katılacaklarını belirtti. Özel, İzetbegoviç'in "Unutulan katliamlar tekrarlanır" sözünü hatırlatarak, Srebrenitsa'da yaşananları unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

FİLİSTİN'DEKİ OLAYLARA DİKKAT ÇEKİŞ

CHP Genel Başkanı, Bosna Hersek'teki ziyareti sırasında sadece Bosna'da yaşanan acıları değil, aynı zamanda dünya genelindeki adaletsizliklere de dikkat çekti. Özel, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırdı ve "Filistin'deki katliama dur deyin" çağrısında bulundu. Türkiye ve CHP olarak, geçmişteki tutumlarıyla gurur duyduklarını ve bu duruşlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Özel, Bosna Hersek'te yaşanan acıların ve Srebrenitsa Soykırımı'nın hatırlanmasının önemine vurgu yaparak, bu büyük trajediyi bir kez daha lanetledi. Özel'in ziyaretine Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Parti Meclisi Üyesi Melisa Uğraş da eşlik etti.

