CHP Genel Başkanı Özgür Özel Burdur’da: 'Bu Parti Herkese Ait'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Burdur'da Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da yaptığı konuşmada partinin "babaevi" olduğunu ifade ederek, "Bu partiyi, yıllarca babaevinin bacasını tüttüren sizlerle beraberiz. Ama babaevi herkese ait. Herkes babaevine doğuyor. Büyüyünce, bir büyüğüne gidiyor, kimi küçüğüne razı oluyor. Kimi ırakta oturuyor, kimi yakında oturuyor." dedi.

Parti Binasında Hediye Bir Köpek Yavrusu

Özel, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaretinde bir partili tarafından kendisine sahipsiz bir köpek yavrusu hediye edildi. Ziyaret öncesi konuşan Özel, il başkanlarının da bu durumu "Bu da bizim balkon konuşmamız." diyerek esprili bir dille aktardıklarını belirtti.

Tarım Sorunlarına Dikkat Çekti

Özgür Özel, sabah saatlerinde gittiği fasulye tarlasında görülen manzaralara dikkat çekti. Üretilen fasulyenin 8 liraya satılırken, İstanbul'da 120 liraya alıcı bulduğuna işaret eden Özel, "Sebebi şu, iktidarda halkın iktidarı yok. O köylünün, fasulye üreticisinin kabak, domates üreticisinin partisi iktidarda değil." ifadesini kullandı.

Emekli Maaşlarındaki Düşüşe Değindi

Özel, 31 Mart seçimleri öncesi yaptığı mitinglerde emeklilerin sorunlarını dile getirdiğini hatırlatarak, "Emekli maaşı 10 bin lira iken, ocakta 25 kilo dana kıyma alabiliyordu. Bugün ise 12 bin 500 lira denilen zamlı maaşıyla sadece 20 kilo alabiliyor." dedi.

Belediye Başkanı İle Görüştü

Konuşmasının ardından Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i makamında ziyaret eden Özgür Özel, Burdur’daki yerel sorunlar hakkında da bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanları toplantısı için Burdur'a gelen Özel, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç (solda) ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanları toplantısı için Burdur'a gelen Özel, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç (solda) ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanları toplantısı için Burdur'a gelen Özel, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç (solda) ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanları toplantısı için Burdur'a gelen Özel, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç (solda) ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanları toplantısı için Burdur'a gelen Özel, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç (solda) ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanları toplantısı için Burdur'a gelen Özel, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç (solda) ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanları toplantısı için Burdur'a gelen Özel, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç (solda) ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanları toplantısı için Burdur'a gelen Özel, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç (solda) ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanları toplantısı için Burdur'a gelen Özel, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç (solda) ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanları toplantısı için Burdur'a gelen Özel, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç (solda) ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanları toplantısı için Burdur'a gelen Özel, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç (solda) ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanları toplantısı için Burdur'a gelen Özel, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç (solda) ve beraberindekiler tarafından karşılandı.