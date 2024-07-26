CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'da Umut Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da önemli mesajlar verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, toplumun ayrıştırılmasına ve kutuplaştırılmasına karşı duracaklarını belirtti. Özel, "Çalışarak kazanacağız ve bu ülkeyi büyük, güçlü, zengin ve barış içinde bir yer haline getireceğiz" dedi.

Mahalli İdareler Seçimleri ve Yerel Yönetimler

Özel, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde kazandıkları belediyelerin CHP'ye büyük umut getirdiğini ifade ederek, bu başarının iktidar yolunda önemli bir adım olacağını vurguladı.

Konuşmasında Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının zorlu şartlarda ülkeyi yeniden inşa ettiğine işaret eden Özel, "Bugün de benzer bir görevle karşı karşıyayız. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin mensuplarıyız. Amacımız, demokrasiyi yeniden güçlendirmek ve hukukun üstünlüğünü sağlamak" dedi.

Toplumsal Adalet ve Ekonomik Sorunlar

Özel, konuşmasında sosyal adaletin sağlanması gerektiğine dikkat çekti. "Emekli ve asgari ücretlilerin ekonomik sıkıntıları var. Biz bu kesimlerin yanında olacağız" ifadesini kullanarak, asgari ücretin düşüklüğüne ve hayat pahalılığına dikkat çekti.

Ayrıca, emeklilerin ve asgari ücretlilerin sorunlarını çözmek için CHP'nin tüm gücüyle çalışacağını sözlerine ekledi. "O güzel topraklara, Gazi Mustafa Kemal'i yetiştiren Selanik'e selam olsun" diyerek Bosna-Hersek ziyareti hatırlatan Özel, yukarıda belirttiğimiz gibi şimdi de aynı kararlılıkla çalışacaklarını kaydetti.

Seçim Süreci ve Görev Vurgusu

Özel, önümüzdeki seçimlerde kazanacakları zaferle tüm kesimleri memnun edecek politikaları hayata geçireceklerinin altını çizerek, "Milletimizi taşıyacak olan biziz, eğer taşıyamıyorsan, yükü bırak, biz alırız" diyerek güçlü bir mesaj verdi.

Bu süreç içinde Bursa'nın çeşitli bölgelerini de ziyaret eden Özel, partisini iktidara taşımak için gerekli katkıları sağlayacaklarına olan inancını yineledi.