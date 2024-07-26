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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Yeni Üyelere Rozet Taktı

CHP genel başkanı Özgür Özel, Bursa'da partisine katılan yeni üyelere rozet taktı ve partinin büyüme oranlarını aktardı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 22:19
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Yeni Üyelere Rozet Taktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Bursa'da Üyelik Töreni

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Burada, partisine yeni katılan üyelere rozetlerini takarak, partinin büyüme oranları hakkında bilgiler paylaştı.

70 Bin Yeni Üye ve Hızla Büyüyen Bir Aile

Özel, yaptığı konuşmada, "Seçimlerden sonra partimize kaydı gerçekleşen 70 bine yakın yeni üyemiz var. Bu rakam, işlemleri henüz tamamlanmayanlarla birlikte 100 bine yaklaşmakta. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hızla büyüyor" şeklinde konuştu.

Yıldırım'da Siyasi Mücadele ve Gelecek Planları

Özel, Yıldırım ilçesinin siyasal mücadelede zorlandığını belirterek, "Yıldırım, Bursa'nın en çok emek verilen ve fedakarlık gösterilen ilçesidir. Bu nedenle buraya gelmemin sebebi, 'Ne zaman Yıldırım'ı alacağız, Türkiye'de iktidarı da o zaman alacağız' düşüncesidir." dedi.

Sosyal Adalet Vurgusu

Özel, konuşmasında sosyal adalet konusuna değinerek; "Sosyal devlete ve eşitliğe inanıyoruz. Biz halkın yanındayız. Halkın iktidarını kurmak için tüm gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını yeni üyelere rozetlerini takarak sonlandırdı.

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