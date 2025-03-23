CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçiminde Oy Kullandı

Özgür Özel, Ön Seçimde Oyunu Kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla düzenlenen ön seçimde oyunu kullandı. İstanbul'da gerçekleştirilen ön seçimde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yer aldı.

İstanbul Genelinde Dayanışma Oyları

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından İstanbul'un 39 ilçesinde sandıklar kuruldu. Oy verme işlemi sabah 08.00 itibarıyla başladı. Parti üyeleri ve dayanışma oylarıyla katılan vatandaşlar oylarını kullanabilmek için sandık görevlilerine bilgilerini iletti. Özellikle CHP'nin dayanışma sandıkları, üye sayısının 10 katı kadar oy topladı.

Özgür Özel'in Açıklamaları

Özel, Saraçhane'de oyunu kullanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kullandığı oy için "Türkiye ve dünya siyaset tarihinin en paradoksal işi" olduğunu belirtti. İmamoğlu'nun tutuklanmasının da bu sürecin bir parçası olduğunu ifade eden Özel, "Buna karşı CHP, sadece üyeleriyle değil, dayanışma sandığı diyerek halkı bir araya getirdi" dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanlığı

Özel, İmamoğlu için "geleceğin cumhurbaşkanı" ifadesini kullanarak, ona karşı yapılan darbe girişimlerini eleştirdi. "Bugün 1 milyon 700 bin üyemizin önemli bir kısmı oy kullanacak. 10 milyona yaklaşan bir dayanışma oyu, İmamoğlu'nun önünü kesenlere inat ona bambaşka bir yol açacaktır" dedi.

Basın Mensuplarına Tepki

Özgür Özel'in konuşmasının ardından basın mensuplarına yönelmesi esnasında bazı partililer gazetecilere tepki gösterdi. Özel, bu duruma karşılık vererek, "Burada görevini yapan her bir emekçi kardeşimiz bizim için kıymetlidir. Burada en ufak kırıcı bir şey olduysa ben özür dilerim" ifadesini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde oy verme işlemi saat 19.00'da sona erecek. Oy pusulalarında ise Ekrem İmamoğlu'nun adı ve fotoğrafı yer alıyor. İmamoğlu'nun eşi ve oğlu da Beylikdüzü'nde oy kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla yapılan ön seçime katılarak oyunu kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla yapılan ön seçime katılarak oyunu kullandı.