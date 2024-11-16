CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi Yoluna Dönüş Forumunda Kayyumlara Karşı Çıkacaklarını Açıkladı

Özgür Özel, Kayyumlara Karşı Çıkacaklarını Açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ülke Politikaları Vakfı tarafından düzenlenen "Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu"nda önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Gerçek gündemimizde kayyumlara karşı çıkmak ve demokrasiyi savunmak var. Parti ayrımı yapmaksızın kayyum politikasının karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

Yönetim Sistemi Önerileri

Özel, iktidara geldiklerinde önerilecek yönetim modeli hakkında da bilgi verdi. Bu modelin güçlü bir parlamento, katıksız kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü üzerine inşa edileceğini belirtti. Ayrıca, AK Parti iktidarının son 22 yılda toplumsal ayrışmayı derinleştirdiğini vurguladı.

Demokrasi Algısındaki Gerileme

Türkiye'nin demokrasi algısı endeksinde 53 ülke arasında 47'nci sırada olduğunu ve Economist Intelligence Unit'in 2024 Küresel Demokrasi Raporu'nda 167 ülke arasında 102'nci sırada bulunduğunu belirten Özel, mevcut durumun dikkate değer olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Müfettişlere Mesaj

Konuşmasında, müfettişlere de seslenen Özel, "Görevi denetim olan tüm müfettişlere, kutsal bir iş yaptıklarını hatırlatıyorum. Eğer hukuka uygun bir şekilde hareket ederseniz başımızın üzerindesiniz" dedi.

İktidar ve Muhalefet Çatışması

Özel, iktidarın muhalefeti parça parça etmeye çalıştığını, muhalefet partilerinin kendi içlerindeki tartışmaları kendi lehine kullandığını dile getirdi. Ayrıca, erken seçim olmadığı sürece Erdoğan'ın yeniden adaylığının mümkün olmayacağını savundu.

Davutoğlu'nun Gündemi

Foruma katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Trump'ın seçilmesinin demokrasiyi etkileyeceğini ve Türkiye'nin demokratik yöneliminin önemine dikkat çekti. Davutoğlu, otokratik değil, gerçek bir parlamenter sistemin gerekliliğinden bahsetti.

Foruma, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve akademisyenler katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ülke Politikaları Vakfı tarafından, "İkinci Yüzyıl Forumları" kapsamında 4’üncüsü düzenlenen Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu'nda konuşma yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ülke Politikaları Vakfı tarafından, "İkinci Yüzyıl Forumları" kapsamında 4’üncüsü düzenlenen Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu'nda konuşma yaptı.