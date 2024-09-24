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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ABD Ziyareti Öncesi Açıklamalar

Özgür Özel, ABD ziyareti öncesinde İsrail'in saldırıları ve eğitim durumu üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:02
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ABD Ziyareti Öncesi Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Ziyaretine Hazırlanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'ye yapacağı ziyaret öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarında, İsrail'in artan saldırgan tutumunun birinci gündem maddesi olduğunu vurguladı.

İsrail'e Tepki Gösterilecek

Özel, "İsrail'in son günlerde arttırdığı saldırgan tutumu birinci gündem maddemiz. Türkiye Cumhuriyeti ve ABD vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesi nedeniyle İsrail'e tepkimizi dile getireceğiz. Ayrıca ABD'nin, kendi vatandaşını koruması gerektiğini savunacağız." dedi.

AB Üyeliği Vurgusu

New York'ta gerçekleştirilecek olan Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılacağını belirten Özel, burada Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda destek talep edeceklerini ifade etti. "Hedefimiz CHP iktidarında Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasıdır." dedi.

Eğitimde Hijyen Sorunları

9 Eylül'de başlayan eğitim öğretim yılına da değinen Özel, okulların hijyen durumunu eleştirerek, "30 bin personel alımı yetersizdir. Okulların hijyen standartları oldukça korkunç. Önümüzdeki hafta okulları ziyaret edeceğiz." diye ekledi.

İmamoğlu Davası Üzerine

Özel, Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden davanın sonucu hakkında "Karar verilmesi halinde ABD'deki gezimizi yarıda keserek dönme kararı alacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca, CHP içinde bir kriz olmadığına vurgu yaparak, iki belediye başkanı ile daha fazla diyalog kuracaklarını belirtti.

Ortada Bir Kriz Yok

Özel, parti içindeki tartışmaların yalnızca dışarıdan algılandığına dikkat çekti ve bu durumu aşmak için daha fazla bir araya geleceklerini belirtti. "Ortada bir kriz yok, gün geldiğinde en doğru kararı veririz." dedi.

Beyoğlu Belediyesi ve Protokol

Beyoğlu Belediye binası ile ilgili protokollere de değinen Özel, hizmetlerin iyi olduğu konusunda memnuniyetini dile getirdi ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Diğer Konular

Özür Özel, Kasımpaşa ile ilgili bir hata yaptığını kabul etti ve yanıt verdiği sorular arasında CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün makam aracıyla ilgili kaçakçılık olayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile planlanan görüşmelere de yer verdi. Ziyaretlerin Cuma günü olacağını, Erdoğan ile aynı anda binada olmayacaklarını belirtti.

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