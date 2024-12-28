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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Asgari Ücret Açıklamaları Ankara Mitinginde

Özgür Özel, asgari ücretin milli gelirden aldığı payın düşüklüğüne dikkat çekti ve 22 bin 104 lirayı sefalet ücreti olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 17:39
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Asgari Ücret Açıklamaları Ankara Mitinginde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Asgari Ücret Eylemi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği Platformu tarafından düzenlenen mitingde konuşarak, asgari ücretlinin milli gelirden aldığı payın OECD ülkelerinde yüzde 55, Avrupa Birliği ülkelerinde ise yüzde 60'tan 70'e kadar değiştiğini vurguladı. Özel, bu verilerle kıyaslandığında Türkiye'de ücretlilerin gayrisafi milli hasıladan elde ettikleri payın sadece yüzde 25 olduğunu ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Önemi

Özel, asgari ücret konusunun önemine dikkat çekerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni çok önemsediğini belirtti. Emekli, emekçi, esnaf, çiftçiler ve emeklilikte yaşa takılanlar gibi grupların seslerini duyurmayı hedeflediklerini dile getirdi. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret miktarının ardından Meclis oturumuna katılmadıklarını hatırlatarak, "Madem beklentiye yanıt yok o zaman biz de burada yokuz" dedi.

Asgari Ücretin Gerçekçi Olması Gerektiğini Vurguladı

Özel, 22 bin 104 liralık ücretin sefalet ücreti olduğunu belirterek, "Biz bu ücreti reddediyoruz. Antidemokratik uygulamalara karşı isyan eden üç konfederasyonun temsilcilerini buraya kattıkları için tebrik ediyorum" dedi.

Asgari Ücret ve Sendikalaşma Üzerine Değerlendirmeler

Özel, asgarî ücretin temel bir ücret haline geldiğini belirtti ve Avrupa'da ücretlilerin yalnızca yüzde 9'unun asgari ücret aldığını söyledi. Türkiye'de ise işçilerin sendikalaşma oranının düştüğünü ve 1970'lerde işçilerin yüzde 75'inin sendikalı olduğunu, günümüzde ise bu oranların yüzde 14,75 seviyelerine gerilediğini ifade etti.

Erken Seçim Talepleri

Özel, konuşmasını erken seçim talepleriyle sonlandırdıktan sonra kalabalığı selamlayarak alandan ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği Platformu tarafından, yeni yılda uygulanacak...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği Platformu tarafından, yeni yılda uygulanacak asgari ücret miktarına yönelik Ankara'daki Anadolu Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Vatandaşlar mitinge ilgi gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği Platformu tarafından, yeni yılda uygulanacak...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği Platformu tarafından, yeni yılda uygulanacak asgari ücret miktarına yönelik Ankara'daki Anadolu Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Vatandaşlar mitinge ilgi gösterdi.

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