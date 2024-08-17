CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Aydemir Akbaş İçin Taziye Mesajı

Özgür Özel'den Sanat Dünyasına Başsağlığı Mesajı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden ünlü sanatçı Aydemir Akbaş için bir taziye mesajı yayınladı.
Üzüntüyle Karşılandı
Özel, sosyal medya platformlarından gerçekleştirdiği paylaşımda, "Yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim değerli oyuncu Aydemir Akbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bu taziye mesajı, Aydemir Akbaş'ın vefatıyla ilgili sanatı sevenlerin ve takipçilerin duygularını ortaya koydu.