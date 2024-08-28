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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ayvalık'ta Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ayvalık İlçe Başkanlığı'nda önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 17:28
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ayvalık'ta Önemli Açıklamalar

Özgür Özel, Ayvalık'ı Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ayvalık İlçe Başkanlığı ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Bu partiden ne bölücü çıkar ne din düşmanı çıkar. Bu parti inanç özgürlüğüne, başörtüsüyle okumak isteyen Dilara'ya da, sokakta özgürce eleştiri hakkını kullanan Dilruba'ya da sahip çıkar," şeklinde konuştu.

Baba Evi Vurgusu

Özel, Ayvalık İlçe Başkanlığı binasının tüm demokratlara açık olduğunu belirterek, "Bu yerin tapusu kimsenin üzerinde değil, onun sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür," dedi. Ayrıca, seçimlerde Türkiye İttifakı'na destek veren tüm demokratlara teşekkür etti.

Başarı Vurgusu ve Gelecek Hedefler

Özel, ittifakla aldıkları başarıları yerel seçimlerde devam ettireceklerini, adaletli bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti. "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi yeniden iktidar olacak," ifadelerini kullandı.

Yerel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

CHP'nin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmasının önemine değinen Özel, devraldıkları mali sıkıntılara karşı başlatılan projeleri anlatarak, "Su sorununa çözüm bulacak çalışmalara imza atıyoruz," dedi.

Özgürlüğün Teminatı

Genç kadınların özgürlüğünden bahseden Özel, Dilruba ve Dilara'nın davet edildiği kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde kendilerini yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Özel ayrıca, Türkiye’nin kutuplaşmadan çıkması gerektiğine dikkat çekti.

Siyasi İklime Eleştiri

Özel, siyaset alanında yoksulluk, işsizlik gibi gerçek sorunların geride bırakılmaması gerektiğini ifade etti. Şu anki siyasetin, gerçek sorunların yerine suni gündemlerle ilerlediğini eleştirdi.

Sonuç olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kutuplaşmaya hiç bir şekilde onay vermeyeceğini ve tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ayvalık İlçe Başkanlığı ziyareti öncesi konuşma...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ayvalık İlçe Başkanlığı ziyareti öncesi konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ayvalık İlçe Başkanlığı ziyareti öncesi konuşma...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ayvalık İlçe Başkanlığı ziyareti öncesi konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ayvalık İlçe Başkanlığı ziyareti öncesi konuşma...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ayvalık İlçe Başkanlığı ziyareti öncesi konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ayvalık İlçe Başkanlığı ziyareti öncesi konuşma...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ayvalık İlçe Başkanlığı ziyareti öncesi konuşma yaptı.

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