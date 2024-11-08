CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Azerbaycan'a Kutlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü kutladı. Partinin yaptığı açıklamaya göre, Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında Özel, Karabağ Zaferi'nin yıldönümünde Aliyev ve Azerbaycan halkına tebriklerini iletti. Karabağ harekâtında Türkiye'nin büyük bir destek verdiğini hatırlatan Özel, "Dağlık Karabağ'ın kurtuluşuna kendi toprağımız kurtulmuş gibi sevindik." ifadesini kullandı.

Özel, harekât sırasında şehit olan Azerbaycan askerlerine rahmet dileyerek, bu şehitlerin çocuklarını kendi çocukları gibi gördüklerini vurguladı.

Ayrıca, zaferin esasen 10 Kasım'da kazanılmasına rağmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıldönümüne denk gelmesi sebebiyle 8 Kasım'da kutlanması kararını hatırlatarak, Aliyev'e teşekkürlerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Azerbaycan'ın en yakın dostu olduğunu belirten Özel, Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantılarında Azerbaycan'ın haklarını koruduklarını dile getirdi. Özel, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, önceki genel başkanlardan Hikmet Çetin ile birlikte Bakü'yü ziyaret etmek istediğini açıkladı.

Aliyev'den Özel'e Teşekkür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, görüşmede Atatürk'ün hatırasına her zaman saygı duyduklarını bildirdi. Aliyev, CHP ile ilişkilerin Özel'in genel başkanlığı döneminde olumlu bir yöne gittiğini belirterek, CHP'nin uluslararası platformlarda Azerbaycan'ın haklarını savunması sebebiyle Özel'e teşekkür etti. Aliyev, Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini ifade ederek, Özel ve Çetin'i Bakü'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını vurguladı.