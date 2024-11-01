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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Basın Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'taki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:43
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Basın Açıklaması

Özgür Özel, Esenyurt Gündemini Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen grup toplantısı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Ahmet Özer'in Silivri'de ziyaret edilmesi için Adalet Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin beklenildiğini belirtti.

Özel, Avcılar'da bir otelde milletvekilleriyle yapacağı toplantıdan önce yaptığı açıklamada, Esenyurt'ta yaşanan son gelişmeleri ve ekonomiyi ele alacaklarını vurguladı. Özel, 31 Mart seçimleri sonrası siyasi gündemin ardından partinin nasıl devam edeceğine dair stratejiler geliştireceklerini ifade etti.

Esenyurt'un Durumuna Dikkat Çekti

Özel, Esenyurt'u 'kent suçları müzesi' olarak nitelendirerek, ilçeye yapılan haksızlıkları gündeme taşıdı. Ayrıca, Esenyurt'un hiçbir zaman boş bırakılmayacağına ve CHP'li milletvekillerinin bu konuda hassasiyet göstereceğine söz verdi.

Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili prosedürlerin tamamlanması gerektiğini dile getiren Özel, “Pazartesi günü Silivri'ye gidip sevgili başkanımızı ziyaret etme niyetindeyiz.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanlarının Mitinge Katılmaması

Özel, bazı CHP'li belediye başkanlarının Esenyurt'taki mitinge katılmamasına ilişkin olarak haklı gerekçeler olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, CHP'nin seçim sürecine en geniş mutabakatla hazırlandığını ve belirleyecekleri adayların partinin yetkili organlarıyla yapılacağını anlattı.

Sonuç

Özel, Eski CHP Milletvekili Yüksel Çengel'in vefatı üzerine baş sağlığı dileyerek, yarın ailesiyle bir araya geleceğini açıkladı. Basın açıklamasının ardından, milletvekilleriyle kapalı grup toplantısına başkanlık etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı öncesinde basın...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı öncesinde basın...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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