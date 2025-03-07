CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Beykoz'da Çarpıcı Açıklamalar

Özgür Özel, Beykoz'daki açıklamalarda milli irade ve demokrasi vurgusu yaptı, yolsuzluk iddialarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:27
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Beykoz'da Çarpıcı Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediyesini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediyesini ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Milli irade kendilerine oy verdiğinde kutsal ama başka partilere verdiğinde onu sakatlamak için elinden gelen her şeyi yapanları görüyoruz, ibretle izliyoruz," dedi.

Hukuk Devleti Vurgusu

Genel başkan yardımcıları, belediye başkanları ve partililerle birlikte Beykoz'da meclis üyeleriyle bir araya gelen Özel, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından, belediye önünde bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Özel, bir ülkede güven ve huzur sağlamak, ekonomiyi iyileştirmek için olmalıdır şartın hukuk devleti olduğunu vurguladı. "Seçilmişler yönetiyorsa ülkede işler yolunda gider, atanmışlar yönetiyorsa ve seçimler formaliteyse, o ülkeye ne yabancı sermaye ne yatırımcı gelir," diye ekledi.

İstanbul'un Önemi

Özel, İstanbul'un kaybedilmesinin Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" diyerek iktidarın bu durumdan duyduğu kaygıyı ifade etti. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu endişe ile hareket ettiğini belirtti.

Alaattin Köseler'in Durumu

Alaattin Köseler'in tutuklanması ve Beykoz Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin olarak Özel, "Bu yapılan şahıslarla ilgili bir durum değil, kurumsal hedef Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi" dedi. Beykoz halkının iradesine sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı.

Yolsuzluk İddiaları Üzerine Eleştiriler

Özel, önceki bir AK Parti'li belediye başkanının yolsuzluk dosyalarına rağmen hesap sorulmadığını ifade ederek, kendi belediye başkanlarına karşı yürütülen itibar suikastına dikkat çekti. "Beykozlular ve İstanbullular biliyor ki bu iktidarın tükenmişliğinin çaresi yargı kumpasları olamaz, onlara teslim olmayacağız," ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, belediye başkanları ve partililerle...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, belediye başkanları ve partililerle beraber Beykoz Belediyesini ziyaret ederek meclis üyeleriyle görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, belediye başkanları ve partililerle...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, belediye başkanları ve partililerle beraber Beykoz Belediyesini ziyaret ederek meclis üyeleriyle görüştü.

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