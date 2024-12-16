DOLAR
34,93 0,09%
EURO
36,73 -0,04%
ALTIN
2.980,12 -0,11%
BITCOIN
3.717.300,66 -3,2%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çarpıcı Açıklamalar: 'SGK Borcu Vız Gelir Tırıs Gider'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SGK borçlarına dair cesur ifadelerle dikkat çekti ve Anayasa tartışmalarına eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 22:39
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çarpıcı Açıklamalar: 'SGK Borcu Vız Gelir Tırıs Gider'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Anayasal Değerlerin Korunması' Panelinde Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrasi Derneği tarafından Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen 'Anayasal Değerlerin Korunması' panelinde yaptığı konuşmada önemli noktalara değindi. Özel, belediyelerin SGK borçları hakkında, 'Aman efendim belediyelerin SGK borcu var, haciz geldi, o geldi... Gelsin, vız gelir tırıs gider.' ifadelerini kullandı.

Anayasa Tartışmalarına Eleştiri

Özel, panelin ana motivasyonlarından birinin durduk yere başlatılan Anayasa'nın ilk dört madde tartışmaları olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a, 'Anayasaya uymayanlarla ve o uymayanlara sessiz kalanlarla oturup bir anayasa yapmayacağız' dediğini hatırlatan Özel, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Meraklısına buradan bir kez daha söylüyorum. Anayasa'ya uymayanlarla Anayasa konuşma noktasında biz orada yokuz, kusura bakmayın. Önce bir, Can Atalay'ı getireceksin bu Meclis'e. İki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına teker teker uyacaksınız."

Recep Tayyip Erdoğan’a Yönelik Eleştiriler

Özel, Recep Tayyip Erdoğan için yapılacak hiçbir Anayasa değişikliğinin yanında yer almayacaklarını vurgulayarak, "Bu bir tarafsız duruş değil, Tayyip Erdoğan'ın umutları, korkuları, hedefleri, kaygıları üzerinden yürütülen bir sürecin sözcülüğüdür" diye konuştu.

Gündemdeki Diğer Konular

Özel, Türkiye’nin gündemindeki önemli konulara da değindi ve gençlerin ümitsizliğine dikkat çekti. "Gençlere bu ülkede hayal kurdurtamayan 23 yıllık bir iktidarın yorgun ve hırçın ortağı olmaktan vazgeçin artık" dedi.

SGK Borçları ve Başkanlık Açıklamaları

Bazı belediyelerin SGK borçlarına da dikkat çeken Özel, "Tayyip Bey, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını gördü, oradan ders almadı. Bu gidişat, CHP'nin dürüst ve temiz belediyecilik anlayışının, halktan yana belediyecilik anlayışının, Cumhuriyet Halk Partisini nereye taşıdığını ve Türkiye'de kimi iktidara taşıdığını görüyor artık" ifadelerini kullandı.

Özel, ayrıca AK Parti döneminden gelen SGK borçlarının büyüdüğünü ve CHP’li belediyelerin bu durumdan etkilenmemesi gerektiğini belirtti. "Bu haczedilen para, Mansur Yavaş'ın yoksullara yaptığı yardımların parasıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Sosyal Demokrasi Derneği'nin düzenlediği ‘Anayasal...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Sosyal Demokrasi Derneği'nin düzenlediği ‘Anayasal Değerlerin Korunması’ paneline katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Sosyal Demokrasi Derneği'nin düzenlediği ‘Anayasal...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), Sosyal Demokrasi Derneği'nin düzenlediği ‘Anayasal Değerlerin Korunması’ paneline katıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
2
Gaziosmanpaşa'da Tankerin Çarptığı 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile Suriye ve Ukrayna Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi
4
İsrail İHA Saldırısı: Kemal Advan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Zarar Gördü
5
BM, İsrail'in Han Yunus'taki Okul Saldırısını Kınadı
6
Bakan Fidan, Hollanda Mevkidaşıyla Suriye ve Gazze'yi Görüştü
7
Wisconsin'deki Okul Saldırısında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?