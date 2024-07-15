Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çeşme yangınında hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayınladı. Özel, yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi

Yayın Tarihi: 15.07.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 22:29
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çeşme yangınında hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayınladı. Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen orman yangını, bölgede büyük bir üzüntü yarattı. Yangın sonucunda üç vatandaş hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için sosyal medya hesabı üzerinden bir başsağlığı mesajı yayınladı. Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı: "İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaşamını yitiren 3 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum."

Çeşme'deki orman yangınının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor. Yangının nedeni konusunda farklı iddialar öne sürülse de, kesin bir bilgiye ulaşılabilmiş değil.

Yangın haberinin alınmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalıştı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları da aralıksız sürdü.

CHP LİDERİNDEN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangın sonrası yayınladığı mesajında ayrıca dayanışma çağrısında bulundu. Özel, "Bu zor günlerde birbirimize destek olmalı ve dayanışma içinde olmalıyız. Yangın felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza yardımcı olmak hepimizin görevidir," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik faturasını şıp diye düşürecek karar! Bu şarta uyanların fatura sorunu bitiyor

İstanbullulara hafta sonu müjdesi geldi! Adalar, Bağcılar, Avcılar, Beşiktaş ve o ilçeler...

Bankada parası olan acilen kontrol etsin! Yılların birikimi bir anda elinizden gidebilir

O ülkeye uçak bileti sadece 599 TL! THY büyük kampanyayı duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bankada parası olan acilen kontrol etsin! Yılların birikimi bir anda elinizden gidebilir

Bu yöntemle soğan ve sarımsaklar asla bozulmayacak! Yanına bunu koyun yeter

İkamet şartı yok! İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2300 itfaiye eri alımı yapacak

TEİAŞ KPSS puan şartıyla 175 memur alacak! Başvuru şartları açıklandı

O ülkeye uçak bileti sadece 599 TL! THY büyük kampanyayı duyurdu

Elektrik faturasını şıp diye düşürecek karar! Bu şarta uyanların fatura sorunu bitiyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi büro personeli alımı! KPSS 50 puan isteniyor

Borcu birikene Şekerbank'tan sürpriz kredi! Koşulsuz 100.000 TL ihtiyaç kredisine onay çıktı

Aracı benzinli olanlara kötü haber! 1 Ağustos'tan sonra tamamen yasaklanıyor

Emekliye tek seferlik 12.000 TL ödeme sürprizi! Milyonlarca emekli tek başvuruyla alacak

Araç muayenesinde ödeme yapanlar dikkat! O miktar kartınıza geri yatırılacak

İstanbullulara hafta sonu müjdesi geldi! Adalar, Bağcılar, Avcılar, Beşiktaş ve o ilçeler...