CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çeşme yangınında hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayınladı. Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen orman yangını, bölgede büyük bir üzüntü yarattı. Yangın sonucunda üç vatandaş hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için sosyal medya hesabı üzerinden bir başsağlığı mesajı yayınladı. Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı: "İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaşamını yitiren 3 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum."

Çeşme'deki orman yangınının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor. Yangının nedeni konusunda farklı iddialar öne sürülse de, kesin bir bilgiye ulaşılabilmiş değil.



Yangın haberinin alınmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalıştı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları da aralıksız sürdü.

CHP LİDERİNDEN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangın sonrası yayınladığı mesajında ayrıca dayanışma çağrısında bulundu. Özel, "Bu zor günlerde birbirimize destek olmalı ve dayanışma içinde olmalıyız. Yangın felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza yardımcı olmak hepimizin görevidir," dedi.