CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'a Taziye Ziyareti

Özgür Özel'den Taziye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası Ali Bakırhan'ı kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a taziye ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret, DEM Parti Genel Merkezi'nde yapıldı ve yaklaşık 45 dakika sürdü.

Katılımcılar

Ziyarete, Özgür Özel'in yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol katıldı. Taziye ziyaretinde DEM Parti'den ise Bakırhan'a, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve milletvekilleri eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), babası Ali Bakırhan'ı kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a (solda) taziye ziyareti gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), babası Ali Bakırhan'ı kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a (solda) taziye ziyareti gerçekleştirdi.