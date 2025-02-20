CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den demokrasiyi savunan mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Demokrasi İçin Seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki cezaevi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün demokrasiyi savunmanın günü" ifadelerini kullandı. Ümit Özdağ ve Zafer Partililere destek veren Özel, "Genel başkanınız orada bu mücadeleyi verdikçe biz sonuna kadar yanınızdayız, arkanızdayız" dedi.

Silivri Cezaevi Ziyareti

Özel, ziyareti sırasında Ümit Özdağ, Suat Toktaş, Ahmet Özer ve Rıza Akpolat gibi tutuklularla bir araya geldi. Ziyaret sonrası düzenlediği basın toplantısında, 31 gündür tutuklu olan bir siyasi parti genel başkanını ziyaret etmekten "utanç duyduğunu" ifade etti.

Siyasi Hukukun Önemi

Özel, siyasi parti başkanlarının hukuku birbirlerine emanet ettiğini vurguladı. "Bir başka siyasi partinin genel başkanını içeri atalım ve bunun adına siyasi rekabet diyelim"Özdağ'ın Antalya'da gözaltına alınmasının ardından Kayseri'de tutuklanmasının tuhaflığını vurguladı.

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