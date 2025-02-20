CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den demokrasiyi savunan mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Demokrasi İçin Seslendi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki cezaevi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün demokrasiyi savunmanın günü" ifadelerini kullandı. Ümit Özdağ ve Zafer Partililere destek veren Özel, "Genel başkanınız orada bu mücadeleyi verdikçe biz sonuna kadar yanınızdayız, arkanızdayız" dedi.
Silivri Cezaevi Ziyareti
Özel, ziyareti sırasında Ümit Özdağ, Suat Toktaş, Ahmet Özer ve Rıza Akpolat gibi tutuklularla bir araya geldi. Ziyaret sonrası düzenlediği basın toplantısında, 31 gündür tutuklu olan bir siyasi parti genel başkanını ziyaret etmekten "utanç duyduğunu" ifade etti.
Siyasi Hukukun Önemi
Özel, siyasi parti başkanlarının hukuku birbirlerine emanet ettiğini vurguladı. "Bir başka siyasi partinin genel başkanını içeri atalım ve bunun adına siyasi rekabet diyelim"Özdağ'ın Antalya'da gözaltına alınmasının ardından Kayseri'de tutuklanmasının tuhaflığını vurguladı.
Gazetecilik Faaliyetleri
Özel, Suat Toktaş'ın gazetecilik faaliyeti yaptığını belirtti ve "Bir siyasetçi, sürekli olarak aynı kişinin seçilmesiyle ilgili bir eleştiride bulunmuştur; bu, gazetecilik başarısıdır" Özel, Ayşe Barım ile ilgili durumu eleştirerek, "Kanunla, olmayan suçla birisini içeriye alamazsınız"Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala gibi isimlerin durumlarına dikkat çekti. Özel, Ahmet Özer'in 114 gündür iddianame beklediğini ve "O bir akademisyen, kanaat önderi" Özel, CHP Olağan Kurultayı'na yönelik soruşturma hakkında ise, "Verilmeyecek hesabımız yok. Cevap vermedim, o oyuna gelmedim" CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Ayşe Barım'ı ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Ayşe Barım'ı ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İfade İhlalleri ve Hukuksuzluk Eleştirileri
Belediye Başkanı Açıklamaları
CHP'nin Birliği ve Kurultay Tartışmaları
Özel, Ayşe Barım ile ilgili durumu eleştirerek, "Kanunla, olmayan suçla birisini içeriye alamazsınız"Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala gibi isimlerin durumlarına dikkat çekti.
Özel, Ahmet Özer'in 114 gündür iddianame beklediğini ve "O bir akademisyen, kanaat önderi" Özel, CHP Olağan Kurultayı'na yönelik soruşturma hakkında ise, "Verilmeyecek hesabımız yok. Cevap vermedim, o oyuna gelmedim" CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Ayşe Barım'ı ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Ayşe Barım'ı ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Özel, CHP Olağan Kurultayı'na yönelik soruşturma hakkında ise, "Verilmeyecek hesabımız yok. Cevap vermedim, o oyuna gelmedim" CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Ayşe Barım'ı ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Ayşe Barım'ı ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Ayşe Barım'ı ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Ayşe Barım'ı ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.