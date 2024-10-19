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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Eğitimde Reform Vurgusu

Özgür Özel, eğitimde ticarileşmeye karşı duracaklarını ve öğrenci güvenliğini öncelikle ele alacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:26
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Eğitimde Reform Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğitimdeki sorunlar ve "Yenidoğan çetesi" soruşturması hakkında konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından düzenlenen Eğitim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki "Yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin konuşan Özel, "Eğer bu işin içinde, içinde değil, 10 kilometre kenarında bir tane CHP'li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir." dedi.

Eğitimdeki Ticarileşme Sorununa Dikkat Çekti

Özel, Türkiye'deki eğitim sisteminin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, halkın büyük çoğunluğunun eğitimden memnun olmadığını belirtti. Eğitimde ticarileşmenin yozlaşmaya neden olduğunu vurgulayan Özel, "Eğitimde maliyetleri ne olursa olsun, kamusal ve kaliteli bir eğitim politikası oluşturmak zorundayız." dedi.

Bütçe Payı Azalıyor

Özel, bütçeden eğitime ayrılan payın yüzde 40 azaldığını, 2016'da bu oranın %13,8 iken bu yıl %9,8'e düştüğünü kaydetti. "Dünya üzerinde milli eğitime ayırdığı bütçeyi 5-6 yıl içinde %40 azaltan bir ülke yoktur" diye ekledi.

Öğretmen Atama Sorunu

Ülkedeki atanmayan öğretmen sorununa da değinen Özel, "1 milyon öğretmen atanmamış durumda. Hükümet, öğretmenlerin diplomalarına kapkaç uyguladı." şeklinde konuştu.

Özel Eğitim ve Yemek Hizmetleri

Parti programları arasında, okullarda ücretsiz yemek ve su hizmetlerinin verilmesi, mülakat uygulamalarının sona erdirilmesi yer alıyor. Ayrıca, öğretmenlerin asgari ücretle çalıştırıldığı özel okullarda tavan ücret uygulamasına geri döneceklerini belirtti.

Mansur Yavaş'tan Temizlik Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, okulların temizliği için çalışmalar yürüttüklerini ve 450 okuldan talep geldiğini açıkladı. Yavaş, sosyal belediyecilik kapsamında çeşitli yardımlarda bulunduklarını da ifade etti.

Cenaze Törenine Katıldı

Özel, daha sonra Ayaş ilçesine geçerek, eski belediye başkanının kızı Meliha Ekin Başkarağaç’ın cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde partisince düzenlenen Eğitim Zirvesi'ne katılanlarla tokalaştı. Programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (ortada) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde partisince düzenlenen Eğitim Zirvesi'ne katılanlarla tokalaştı. Programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (ortada) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde partisince düzenlenen Eğitim Zirvesi'ne katılanlarla tokalaştı. Programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (ortada) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde partisince düzenlenen Eğitim Zirvesi'ne katılanlarla tokalaştı. Programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (ortada) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde partisince düzenlenen Eğitim Zirvesi'ne katılanlarla tokalaştı. Programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (ortada) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde partisince düzenlenen Eğitim Zirvesi'ne katılanlarla tokalaştı. Programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (ortada) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde partisince düzenlenen Eğitim Zirvesi'ne katılanlarla tokalaştı. Programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (ortada) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde partisince düzenlenen Eğitim Zirvesi'ne katılanlarla tokalaştı. Programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (ortada) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde partisince düzenlenen Eğitim Zirvesi'ne katılanlarla tokalaştı. Programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (ortada) da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde partisince düzenlenen Eğitim Zirvesi'ne katılanlarla tokalaştı. Programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (ortada) da yer aldı.

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