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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Hatay'a Destek Sözü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da yaptığı açıklamada, Hataylıları yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 19:14
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Hatay'a Destek Sözü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da düzenlenen bir toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Hataylıların Yanında Olacağız

Özel, toplantıda yaptığı konuşmada, "Hataylıları yalnız bırakmayacağız, seslerini duyurmaya, çözüm önerilerini masaya koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivil Toplum ve Meslek Odaları ile Buluşma

Antakya'daki bir otelde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve meslek odası başkanlarıyla bir araya gelen Özel, bu toplantının bir başlangıç olduğunu belirtti. Hatay'da daha sık bulunacağını ifade eden Özel, dolaylı eleştirilerin beklentilerin altında olduğunu belirtti.

Hatay'ın Sorunları Ön Planda

Özgür Özel, "Genelde Hatay'daki süreçlerin sonunda bolca eleştiri duyardık. Ancak bu sefer bolca teşekkür ve övgü aldık. Nazik karşılamalar için teşekkür ediyorum, ama yapılması gereken çok iş var. Notlarımızı aldık ve Hatay'a daha sık geleceğiz." diyerek, sorunların çözümü için mücadele edeceğini belirtti.

Çözüm Önerileri Getireceğiz

Özel, Meclis çatısında ve Türkiye'nin dört bir yanında Hatay'ın sorunlarını dile getirmeye, çözüm önerilerini sunmaya devam edeceğini vurguladı. "Biz, Hatay'dan eksik olmadık; bundan sonra da olmayacağız. Hataylıları yalnız bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da merkez Antakya ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da merkez Antakya ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meslek odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da merkez Antakya ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da merkez Antakya ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meslek odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.

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