CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İBB'de Kritik Açıklamalar

Özgür Özel, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında eylem ve yasağa karşı duracaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:54
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İBB'de Kritik Açıklamalar

Özgür Özel: "Can Yakmadan Sokaklardayız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Bugün biz can yakmadan, polisimize dokunmadan, hiçbir ananın evladının saçının teline dokunmadan ama yılmadan, durmadan, 81 ilde sokaklardayız, meydanlardayız. Durmayacağız!" dedi.

İstanbul Valiliği'nin Yasaklarına Tepki

Özel, İstanbul Valiliği'nin şehirdeki toplama, gösteri ve eylemleri yasaklama kararını hatırlatarak, "Kanunsuz, Anayasa'ya aykırı hiçbir yasağa 3 gündür uymadığımız gibi bu gece de uymayacağız. İstanbul'un iradesine dokunmaya kalkana biz de dokunuruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek İçin Ümidini Kaybetmiyor

Özgür Özel, "Türkiye'de ekonomi kötüye gitsin, huzur bozulsun istemeyiz. Düzeni bozmasınlar, aklıselimin hakim olmasını bekliyoruz. Korkmuyoruz; korkuyu tükettik." diyerek kararlılıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi Hazırlıkları

Özel, yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ön seçimleri için 5 bin 960 sandık kurulduğunu açıkladı. Dayanışma amaçlı ek sandıkların da olacağını belirten Özel, "Burada da CHP üyesi dışındaki vatandaşlar oy kullanabilecek." dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Adliye Süreci

Toplantıda, Ekrem İmamoğlu'na yönelik adli süreç hakkında da bilgi veren Özel, "İmamoğlu'nun gözaltı süresi doluyor, mahkeme bir karar vermiş olacak. Hızla bu sürecin sonlanmasını ve İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Özgür Özel, İstanbulluları oy kullanmaya ve ardından Saraçhane'ye katılmaya davet etti. İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuştuğunda coşkulu bir karşılama yapmayı amaçladığını da kelimelerine ekledi.

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