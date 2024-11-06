CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İYİ Parti'ye Yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'ndaki ifadelerine yanıt verdi. Özel, "Ben muhalefetle kavga edecek halde değilim. Müsavat Bey'e onun çok sevdiği bir deyimle yanıt vermek gerekirse, abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan olsun." dedi.

Eskişehir'deki Açıklamaları

Eskişehir'de partisince düzenlenen Yükseköğretim Buluşması'na katılan Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu’nun DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı eleştirdiği konuşmasını değerlendirirken, muhalefet içinde olumsuz bir yaklaşımın doğru olmadığını ifade etti.

Özel'in Dervişoğlu ile İlişkisi

Özel, "Müsavat Bey ile özel bir hukukumuz var, ama biraz ayıp etmiş. O otobüsün üzerinde değilim. Bu konuda kendisi bilgi eksikliği yaşıyor olabilir" dedi. Dervişoğlu’nun söylemlerinin kırılgan bir barış ve kardeşlik sürecine katkı sağlamadığını vurguladı.

Sürecin Önemi

Özel, "Bu ülkenin çözmesi gereken mesele kardeşlik projesidir. Ancak kayyum atamaların dillerin sertleşmesine sebep olduğunu belirti. Konuşmaya katılmadığını ifade eden Özel, her zamanki sözünün "Canı sağ olsun" olduğunu belirtti.

CHP’nin Temelleri

Özgür Özel, CHP'nin çizgisinin toplumda en geniş kabul gören çerçeve olduğunu ve bu çerçevede devam edeceklerini duyurdu. Ayrıca geçmişi hatırlatmanın gereksiz olduğunu ifade etti.