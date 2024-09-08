CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Narin Güran'ın Ölümü Üzerine Açıklama

CHP Lideri Özgür Özel'den Narin Güran Açıklaması

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyunun bu süreçte doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sabah Saatlerinde Üzüntü Dolu Açıklama

Özel, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olan Narin Güran'ın cinsiz bedenine ulaştığımızı sabah saatlerinde büyük bir üzüntüyle öğrendim," ifadelerine yer verdi.

Hızlı ve Doğru Bilgilendirme Vurgusu

Özgür Özel, olayın detaylarının açığa çıkarılması ve kamuoyunun olay hakkında hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, "Günlerce canlarını ortaya koyarak kızlarını arayan güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere teşekkür ediyorum," sözlerini de ekledi.