CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ortak bildiri açıklaması

Irak’ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırıları sonrası siyasette ortak bildiri krizi yaşandı. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin imzaladığı ortak bildiriye CHP ve DEM Parti katılmadı. CHP, kendi bildirisini yayınladı ancak PKK’yı açıkça lanetlemedi. Bu durum, CHP’ye sert eleştirilerin gelmesine neden oldu.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, terör saldırılarını kınadı ve şehit ailelerine başsağlığı diledi. Ard arda gelen şehit haberleri ile duydukları üzüntüye vurgu yapan CHP Genel Başkanı Özel açıklamasında,

''6 şehidimizin haberinin ardından daha o büyük travmaya ne diyeceğimizi düşünürken bir 6 şehit haberi daha geldi. Yüreğimiz yandı bağrımıza böğrümüze taş oturdu gırtlaklarımız düğümlendi bir yandan bu büyük acıyı yaşadık bir yandan kahraman ordumuza başsağlığı dileklerimizi ilettik. Biz teröristlerle mücadelesinde her zaman olduğu gibi kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) arkasında olduk olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel, şehit Enis Budak’ın cenazesine katıldığı sırada maruz kaldığı provokasyon olayına da değindi. Özel Şehit cenazesinde protesto edilmesine yönelik açıklamalarda bulundu ve olayla ilgili şu şekilde konuştu:

"Şehit haberini alınca Manisa'ya Enis Budak'ın cenazesine gittim. Bir provokasyon bilgisi var denilince iyi niyetli o otobüsteki birkaç kişiden yöneticilerimize devlete gelen bilgiler var. İsterseniz camiye gelmeyin dediler. Dedim ki eğer ben provokasyon olacak diye memleketimde beni sözde itibarsızlaştıracaklar diye korkup da bir şehit cenazesine gitmemeye kalkarsam oturduğum koltuğun hakkını vermemiş olurum o koltuk buna müsait değil. Şimdi tek tek isim isim çıkıyor. Beni üzen bir şehit cenazesini hepimize yakışır şekilde uğurlayamamış olmaktır. Yapılan saygısızlık ne bana ne partimedir şehidimizin aziz hatırasınadır. Buna tevessül edenlere yazıklar olsun. 'Biz çok üzüldük.' diyen Budak ailesine yürekten teşekkür ediyorum."