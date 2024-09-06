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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Partinin Geleceğine Dair Açıklamalar

CHP, ön seçim sürecine geçiyor; parti içindeki değişim ve partinin siyasi durumu hakkında Özgür Özel'den önemli açıklamalar.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:59
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Partinin Geleceğine Dair Açıklamalar

Özgür Özel, CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'nda Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 20. Olağanüstü Kurultayı'nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özel, "Genel başkan dahil hepimiz ön seçime gireceğiz, milletvekili olmak isteyenler ön seçime girecekler, örgütten onay ve destek alacaklar" ifadelerinde bulundu.

Milletin Sesi Küçümsemek Olmaz

Toplantının yapıldığı ATO Congresium'da değerlendirmelerde bulunan Özel, halkın beklentilerini önemseyerek, 31 Mart seçimlerinde yeni bir siyasi iklim oluştuğunu vurguladı.

Özel, "Yerli seçimleri sokağın sesini dinleyerek kazandık, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Parti Değiştirenlere Sınır Koyuyoruz

Özel, geçmişte partilerini kaybettirenlerin artık kendilerine zarar veremeyeceğini belirtirken, "Kendi çıkarları için partimize ihanet edenleri artık görmüyoruz" vurgusu yaptı.

Halkın Sorunlarını Gündeme Getirdik

Özgür Özel, yaptığı her görüşmede halkın sorunlarını dile getirdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ziyaretin önemine dikkat çekti.

İktidar Hedefimizdir

Kurultayda, "İktidar yolunda kararlıyız, kavga ve kutuplaşma politikalarına geçit vermeyeceğiz" diyen Özel, Türkiye'nin demokratik bir geleceği için yapacakları çalışmalara vurgu yaptı.

Demokratik Değişim

Parti tüzüğünün zorunlu bir değişim sürecine gireceğini belirten Özel, bu sürecin güçlü demokrasi, kuvvetler ayrılığı ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefleri doğrultusunda olacağını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu'na Destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na her zamanki desteğini sürdüreceğini belirten Özel, bunun parti politikası olduğunu vurguladı ve tüm üyelerin İmamoğlu'nun arkasında duracağını ifade etti.

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