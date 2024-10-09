CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefat eden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için taziye ziyaretinde bulundu.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Özgür Özel, önemli kayıplarından dolayı Saadet Partisi yetkililerine baş sağlığı dileklerini iletti. Bu ziyaret, iki parti arasındaki ilişkilere de katkıda bulunması bekleniyor.

Saadet Partisi'nin kaybı, siyasette derin bir üzüntü yarattı. Özel'in bu ziyaretle, vefat eden liderin anısını yaşatmak ve partinin acısını paylaşmak amacıyla hareket ettiği ifade edildi.