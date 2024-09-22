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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Şehit Abakay İçin Taziye Mesajı

Özgür Özel, şehit Piyade Er Maşallah Abakay için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 15:40
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Şehit Abakay İçin Taziye Mesajı

Özgür Özel'den Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe Kilit operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay için bir taziye mesajı yayımladı.

Başsağlığı Dilekleri

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abakay'ın PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum" sözlerini kullandı.

Şehit Ailelerine Destek

Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın anısına saygı gösteren Özgür Özel, bu süreçte şehit ailelerinin öneminin altını çizdi ve toplumsal dayanışmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

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