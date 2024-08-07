CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Şehit Astsubay Habip Murat Alp İçin Taziye Mesajı

Özgür Özel'den Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen bir çatışmada hayatını kaybeden Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için başsağlığı mesajı paylaştı.

Sosyal Medyada Duygu Dolu Paylaşım

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Astsubay Çavuşumuz Habip Murat Alp'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum," şeklinde ifadeler kullandı.

Şehit Habip Murat Alp'in ailesine başsağlığı dileyen Özel, milletin acısını paylaştığını belirtti.